Алтайские спасатели почтили память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю почтили память погибшего главы ведомства Евгения Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония прощания прошла 10 сентября на аллее "Памяти и славы". Представители регионального главка МЧС возложили цветы, затем сотрудники почтили память погибшего минутой молчания, а после по всему краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей.

"Неравнодушные к чужой трагедии граждане в знак уважения и скорби также приносят цветы к памятнику, установленному на аллее. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что, по официальным данным, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".