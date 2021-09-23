За сутки на Алтае произошло более 10 пожаров из-за неосторожного обращения с огнём

22 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 15 пожаров. Неосторожное обращение с огнём стало причиной 12 из них, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

МЧС отмечает: хоть лето и закончилось, но одной из главных причин происшествий остаётся возгорание травы и мусора. Десять раз бригадам пришлось выезжать именно на такие пожары, при которых огонь легко перекидывается с сухой травы на постройки.

Для осени также характерны пожары из-за нарушений правил эксплуатации печей и электрооборудования. Сотрудники МЧС просят своевременно проверять исправность печи и дымохода, вычищать сажу из дымохода хотя бы раз в три месяца, замазывать трещины и белить дымовые трубы.

22 сентября в Барнауле загорелся жилой дом по адресу Рубцовская, 197. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, пострадавших нет. 15 сентября в Барнауле произошёл пожар на территории Алтайского шинного комбината. Из-за разлива трансформаторного масла площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Столб дыма, который поднялся от горящего масла, был виден из любой точки города.