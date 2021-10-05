Такой день. Рост цен на проезд в Барнауле и запрет на торговлю "домашним" мясом

Координационный совет по ценообразованию утвердил повышение цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. Для тех, кто оплачивает наличными или банковской картой, стоимость проезда может возрасти до 28 рублей, а для пользователей транспортных карт – на три рубля.

С 1 октября в Алтайском крае ветеринарная служба перестала выдавать сопроводительные документы на "домашнее" мясо. Это значит, что на рынках можно будет продавать только мясо животных, забитых на сертифицированных скотобойнях.

На рабочего в Барнауле упало бетонное кольцо. Инцидент произошёл днём 2 октября на стройке на Павловском тракте, когда двое строителей устанавливали кольцо под канализационный слив.

В одной из барнаульских школ не хватает учебников на всех учеников. При этом детям задают домашнюю работу по этим книгам.