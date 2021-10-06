Невоспитанных туристов научат уважать Алтай

В Республике Алтай выпустили памятку для туристов с правилами поведения. Гостей научат вести себя возле святых источников и в национальных жилищах, сообщает правительство региона.

Из памятки туристы могут узнать о традициях Горного Алтая и нормах этикета. Особое внимание уделили традиционному жилищу – аилу, в котором нельзя хлопать дверью, держаться за косяки и наступать на порог.

Также, согласно местным правилам этикета, недопустимо показывать на огонь острыми предметами и проходить между очагом и сидящим рядом человеком.

Особое внимание в памятке уделено заботе о природе, которая для жителей Алтая тесно связана с религиозными верованиями.

"Святые водные источники, берега рек и озёр выступают местами совершения обрядов. Воду запрещается загрязнять, в случае умывания из водоёма делать это также надлежит по особым правилам", – подчеркнули в правительстве.

Также туристам рассказали о настоящем значении привязанных к деревьям ленточек, которые принято считать символами удачи. На самом деле при помощи них местные жители обращаются к духу-хранителю.