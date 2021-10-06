Невоспитанных туристов научат уважать Алтай

В Республике Алтай выпустили памятку для туристов с правилами поведения. Гостей научат вести себя возле святых источников и в национальных жилищах, сообщает правительство региона.
Из памятки туристы могут узнать о традициях Горного Алтая и нормах этикета. Особое внимание уделили традиционному жилищу – аилу, в котором нельзя хлопать дверью, держаться за косяки и наступать на порог.
Также, согласно местным правилам этикета, недопустимо показывать на огонь острыми предметами и проходить между очагом и сидящим рядом человеком.
Особое внимание в памятке уделено заботе о природе, которая для жителей Алтая тесно связана с религиозными верованиями.
"Святые водные источники, берега рек и озёр выступают местами совершения обрядов. Воду запрещается загрязнять, в случае умывания из водоёма делать это также надлежит по особым правилам", – подчеркнули в правительстве.
Также туристам рассказали о настоящем значении привязанных к деревьям ленточек, которые принято считать символами удачи. На самом деле при помощи них местные жители обращаются к духу-хранителю.
Комментарии
Такая памятка законна?
Заколебал этот лесопатолог. Что к чему?
и эти ми же памятками будет завалено мимо мусорок
может нинада?
Пусть для начала сами у себя прекратят гадить, мусор вдоль дорог выбрасывать. Сами пакостят себе под нос
6.10.2021 15:28
гость
Это некое тело с погонялом Витёк. Он просто ник другой взял. Манеры остались.
Первым делом в школы и алтайским туроператорам раздать эти памятки, чтобы хоть малейшей представление знали о культуре алтайцев, (по национальности)