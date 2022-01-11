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Ни одну школу Алтая не закрыли на карантин в начале новой учебной четверти

, ИА "Амител"
При этом на самоизоляции находятся 644 человека
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

10 января в школах Алтайского края началась третья четверть. На момент возобновления учёбы нет ни одной учреждения, которое было бы целиком переведено на дистанционное обучение, сообщает правительство региона.

При этом на карантине находятся 644 человека. Напомним, в начале декабря в В Алтайском крае 1310 школьных классов и 302 группы в детсадах были закрыты на карантин из-за ОРВИ. Также полностью прекращали работу три школы и один детский сад. Их закрывали, если в классе или группе из-за ОРВИ отсутствовало более 20% детей.

На Алтае 1310 школьных классов и 302 группы в детсадах закрыли на карантин из-за ОРВИ

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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