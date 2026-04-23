Вячеслав Франк примет участие в восстановлении аллеи, где вандалы спилили сосны

Все работы планируется провести до 9 мая

23 апреля 2026, 10:53, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

В Барнауле в районе улиц Энтузиастов — 65 лет Победы высадят новые деревья взамен уничтоженных вандалами. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк, сообщает мэрия в своем Max-канале.

Напомним, в четверг ночью, 23 апреля, неизвестные спилили семь молоденьких сосен на территории ЖК "Новая высота", также повредили фонарный столб.

Франк отметил, что данное происшествие — это варварство и вандализм, и виновных необходимо найти и привлечь к ответственности.

«Данную аллею мы обязательно восстановим до 9 мая, я лично приму участие в высадке деревьев и приглашаю жителей микрорайона присоединиться», — подчеркнул глава города.

В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятие. Выяснение всех обстоятельств поставлено на особый контроль в администрациях Барнаула и Индустриального района.