Вячеслав Франк примет участие в восстановлении аллеи, где вандалы спилили сосны
Все работы планируется провести до 9 мая
23 апреля 2026, 10:53, ИА Амител
В Барнауле в районе улиц Энтузиастов — 65 лет Победы высадят новые деревья взамен уничтоженных вандалами. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк, сообщает мэрия в своем Max-канале.
Напомним, в четверг ночью, 23 апреля, неизвестные спилили семь молоденьких сосен на территории ЖК "Новая высота", также повредили фонарный столб.
Франк отметил, что данное происшествие — это варварство и вандализм, и виновных необходимо найти и привлечь к ответственности.
«Данную аллею мы обязательно восстановим до 9 мая, я лично приму участие в высадке деревьев и приглашаю жителей микрорайона присоединиться», — подчеркнул глава города.
В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятие. Выяснение всех обстоятельств поставлено на особый контроль в администрациях Барнаула и Индустриального района.
10:58:35 23-04-2026
фигасе оперативно.. а можно ямы на дорогах так же побырому заделать?? или это другое
11:02:27 23-04-2026
Быстро мэр отреагировал... уж слишком быстро...
11:03:17 23-04-2026
Да ужу не в лучшем свете себя показали некоторые личности Барнаула.
Барнаул продолжает деградировать(((, то шары на набережной неподъёмные разрушат то сосны с фонарями спилят.
13:14:02 23-04-2026
гость (11:03:17 23-04-2026) Да ужу не в лучшем свете себя показали некоторые личности Ба... Рубцовчане беснуются
17:55:41 24-04-2026
Гость (13:14:02 23-04-2026) Рубцовчане беснуются... Рубцовчане ныне новые барнаулчане минусуют за правду)
11:03:54 23-04-2026
а лопату с личным афтографом можно потом будет купить ?
11:45:29 23-04-2026
Гость (11:03:54 23-04-2026) а лопату с личным афтографом можно потом будет купить ?... приходи копать, покупать не придется
11:22:16 23-04-2026
Да уж. По репутации полиции города нанесена пощечина. Интересно, как отреагируют? Или как обычно, "установить лиц причастных не представляется возможным"?
11:31:51 23-04-2026
тут главный вопрос кто это сделал. И дело это как говорил Холмс на 1 трубку
дом напротив 1 этаж - очень очень вероятно что жильцы и сделали. Чтобы не затеняло окна.
Высадите они снова спилят или яду нальют. Тут с ними разбираться надо
И потом. Где камеры чтобы видно было если пилят?
11:51:06 23-04-2026
Умничка
А потом уважаемый Вячеслав Генрихович залатайте прорехи на фасадах зданий пожалуйста
Пусть и не сразу но с вашим трудолюбием все получится
12:31:03 23-04-2026
Wert (11:51:06 23-04-2026) Умничка А потом уважаемый Вячеслав Генрихович залатайте ... А кельму с афтографом тож нельзя ? как и лопату?
12:16:49 23-04-2026
Такого же размера? Или прутик однолетний который будут ждать ещё лет 10 пока такой же дб не спилит?
12:52:36 23-04-2026
а песок он лично не хочет убрать с улиц?
13:05:12 23-04-2026
Гость (12:52:36 23-04-2026) а песок он лично не хочет убрать с улиц?... с вас сыпется - а ему убирать?
13:35:30 23-04-2026
Мусик (13:05:12 23-04-2026) с вас сыпется - а ему убирать?... судя по петросянистой шутейке, с вас однозначно что то сыпется
остальные все правильно поняли
13:04:24 23-04-2026
А можно также оперативно подключиться к вопросу уничтожения КОВШа и остановить этих людей, которые вредят городу и жителям? Вопрос посерьёзней, чем две елочки! Экосистема как никак!
13:52:32 23-04-2026
Гость (13:04:24 23-04-2026) А можно также оперативно подключиться к вопросу уничтожения ... В том виде, в котором они выложили документацию, Главгосэкспертиза завернет. Пусть тренируются)
14:40:02 23-04-2026
Гость (13:52:32 23-04-2026) В том виде, в котором они выложили документацию, Главгосэксп... Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообще такое допустимо? Какие-то малочисленные люди(Генподряд),решают что-то за весь город!!!Нужен водоём/не нужен...брошен/запущен...уничтожить....засыпать....вы кто такие?!Радует то, что большая часть населения настроена воинственно по этому вопросу и готовы идти до конца!
15:09:03 23-04-2026
Гость (14:40:02 23-04-2026) Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообщ... Здравого смысла нет в этом (засыпка ковша). Пусть около аэропорта строят, я с вами полностью согласен.
19:18:37 23-04-2026
Гость (14:40:02 23-04-2026) Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообщ... То есть к коммунякам, соорудивших дамбу берега Оби и отделивших при этом ковш от основного течения Оби у вас претензий нет? Именно с этого началось заболачивание и протухание ковша.
10:50:21 24-04-2026
У нас в старой Борзовки сосны пилят десятками строят дачи дома кромку леса уничтожают администрация сказала все по закону.
13:58:00 24-04-2026
Гость (10:50:21 24-04-2026) У нас в старой Борзовки сосны пилят десятками строят дачи до... Мир! Дверь! Мяч!