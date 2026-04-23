НОВОСТИПроисшествия

Вячеслав Франк примет участие в восстановлении аллеи, где вандалы спилили сосны

Все работы планируется провести до 9 мая

23 апреля 2026, 10:53, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

В Барнауле в районе улиц Энтузиастов — 65 лет Победы высадят новые деревья взамен уничтоженных вандалами. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк, сообщает мэрия в своем Max-канале.

Напомним, в четверг ночью, 23 апреля, неизвестные спилили семь молоденьких сосен на территории ЖК "Новая высота", также повредили фонарный столб.

Франк отметил, что данное происшествие — это варварство и вандализм, и виновных необходимо найти и привлечь к ответственности.

«Данную аллею мы обязательно восстановим до 9 мая, я лично приму участие в высадке деревьев и приглашаю жителей микрорайона присоединиться», — подчеркнул глава города.

В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятие. Выяснение всех обстоятельств поставлено на особый контроль в администрациях Барнаула и Индустриального района.

Вандалы сломали более 40 молодых сосен в одном из дворов Новоалтайска. Фото

Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Вячеслав Франк

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

10:58:35 23-04-2026

фигасе оперативно.. а можно ямы на дорогах так же побырому заделать?? или это другое

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

11:02:27 23-04-2026

Быстро мэр отреагировал... уж слишком быстро...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:03:17 23-04-2026

Да ужу не в лучшем свете себя показали некоторые личности Барнаула.
Барнаул продолжает деградировать(((, то шары на набережной неподъёмные разрушат то сосны с фонарями спилят.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:02 23-04-2026

гость (11:03:17 23-04-2026) Да ужу не в лучшем свете себя показали некоторые личности Ба... Рубцовчане беснуются

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:41 24-04-2026

Гость (13:14:02 23-04-2026) Рубцовчане беснуются... Рубцовчане ныне новые барнаулчане минусуют за правду)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:54 23-04-2026

а лопату с личным афтографом можно потом будет купить ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:45:29 23-04-2026

Гость (11:03:54 23-04-2026) а лопату с личным афтографом можно потом будет купить ?... приходи копать, покупать не придется

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:16 23-04-2026

Да уж. По репутации полиции города нанесена пощечина. Интересно, как отреагируют? Или как обычно, "установить лиц причастных не представляется возможным"?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:51 23-04-2026

тут главный вопрос кто это сделал. И дело это как говорил Холмс на 1 трубку
дом напротив 1 этаж - очень очень вероятно что жильцы и сделали. Чтобы не затеняло окна.
Высадите они снова спилят или яду нальют. Тут с ними разбираться надо
И потом. Где камеры чтобы видно было если пилят?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Wert

11:51:06 23-04-2026

Умничка
А потом уважаемый Вячеслав Генрихович залатайте прорехи на фасадах зданий пожалуйста
Пусть и не сразу но с вашим трудолюбием все получится

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:03 23-04-2026

Wert (11:51:06 23-04-2026) Умничка А потом уважаемый Вячеслав Генрихович залатайте ... А кельму с афтографом тож нельзя ? как и лопату?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:49 23-04-2026

Такого же размера? Или прутик однолетний который будут ждать ещё лет 10 пока такой же дб не спилит?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:36 23-04-2026

а песок он лично не хочет убрать с улиц?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:05:12 23-04-2026

Гость (12:52:36 23-04-2026) а песок он лично не хочет убрать с улиц?... с вас сыпется - а ему убирать?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:30 23-04-2026

Мусик (13:05:12 23-04-2026) с вас сыпется - а ему убирать?... судя по петросянистой шутейке, с вас однозначно что то сыпется

остальные все правильно поняли

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:24 23-04-2026

А можно также оперативно подключиться к вопросу уничтожения КОВШа и остановить этих людей, которые вредят городу и жителям? Вопрос посерьёзней, чем две елочки! Экосистема как никак!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:32 23-04-2026

Гость (13:04:24 23-04-2026) А можно также оперативно подключиться к вопросу уничтожения ... В том виде, в котором они выложили документацию, Главгосэкспертиза завернет. Пусть тренируются)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:02 23-04-2026

Гость (13:52:32 23-04-2026) В том виде, в котором они выложили документацию, Главгосэксп... Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообще такое допустимо? Какие-то малочисленные люди(Генподряд),решают что-то за весь город!!!Нужен водоём/не нужен...брошен/запущен...уничтожить....засыпать....вы кто такие?!Радует то, что большая часть населения настроена воинственно по этому вопросу и готовы идти до конца!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:03 23-04-2026

Гость (14:40:02 23-04-2026) Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообщ... Здравого смысла нет в этом (засыпка ковша). Пусть около аэропорта строят, я с вами полностью согласен.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Психиатр

19:18:37 23-04-2026

Гость (14:40:02 23-04-2026) Надо вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда! Почему вообщ... То есть к коммунякам, соорудивших дамбу берега Оби и отделивших при этом ковш от основного течения Оби у вас претензий нет? Именно с этого началось заболачивание и протухание ковша.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:21 24-04-2026

У нас в старой Борзовки сосны пилят десятками строят дачи дома кромку леса уничтожают администрация сказала все по закону.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Администрация.

13:58:00 24-04-2026

Гость (10:50:21 24-04-2026) У нас в старой Борзовки сосны пилят десятками строят дачи до... Мир! Дверь! Мяч!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров