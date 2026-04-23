В России хотят увеличить штрафы за подмену ингредиентов в продуктах

Сенаторы считают, что нынешние 100–500 тысяч рублей не останавливают производителей контрафакта, особенно в мясной и молочной промышленности

23 апреля 2026, 10:02, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Совет Федерации направил в правительство письмо с инициативой десятикратного увеличения штрафов для предпринимателей, которые обманывают потребителей относительно реальных свойств своей продукции. Об этом пишут "Известия".

Парламентарии отмечают, что текущие штрафные ставки не менялись с 2014 года и составляют всего 100–500 тысяч рублей — по меркам бизнеса суммы ничтожные. Недобросовестным производителям гораздо выгоднее заплатить такой небольшой штраф и продолжать продавать контрафакт, чем соблюдать технические регламенты добросовестно.

Особую тревогу у сенаторов вызывает подмена ингредиентов в колбасных изделиях и молочной продукции. Например, когда под видом говядины продают свинину или добавляют в состав незаявленные растительные компоненты.