В Алтайском крае предложили запретить продавать детям горючее и краски

Поводом стали участившиеся поджоги

23 апреля 2026, 10:35, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 30 апреля депутаты обсудят законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных изделий. Документ вносит изменения в действующий краевой закон о защите здоровья детей при розничной продаже некоторых товаров.

В список запрещенных попадают топливо для автомобилей, жидкости, способные к самовозгоранию или возгоранию от источника огня, а также органические растворители, лаки, краски и эмали в аэрозольных баллонах.

Единственное исключение сделано для 16-летних водителей — им разрешат покупать горючее для заправки транспортного средства.

Как сказано в пояснительной записке, инициатива связана с ростом числа поджогов, устроенных подростками. В 2024–2025 годах на территории края зафиксировано девять таких случаев, где дети использовали различные легковоспламеняющиеся жидкости.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.