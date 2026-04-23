В Алтайском крае предложили запретить продавать детям горючее и краски
Поводом стали участившиеся поджоги
23 апреля 2026, 10:35, ИА Амител
На сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 30 апреля депутаты обсудят законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных изделий. Документ вносит изменения в действующий краевой закон о защите здоровья детей при розничной продаже некоторых товаров.
В список запрещенных попадают топливо для автомобилей, жидкости, способные к самовозгоранию или возгоранию от источника огня, а также органические растворители, лаки, краски и эмали в аэрозольных баллонах.
Единственное исключение сделано для 16-летних водителей — им разрешат покупать горючее для заправки транспортного средства.
Как сказано в пояснительной записке, инициатива связана с ростом числа поджогов, устроенных подростками. В 2024–2025 годах на территории края зафиксировано девять таких случаев, где дети использовали различные легковоспламеняющиеся жидкости.
В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
а клей?
я иногда суперклею как нюхну - на весь день хватает.
10:47:06 23-04-2026
Ну и как? Мы их вот нарожаем, они скажут - дайте нам горючее краски, а им это запретили. Они скажут - а нафига вы тогда нас рожали?
11:06:57 23-04-2026
"Единственное исключение сделано для 16-летних водителей — им разрешат покупать горючее для заправки транспортного средства." - так они теперь и будут поджигать?
11:56:37 23-04-2026
Гость (11:06:57 23-04-2026) "Единственное исключение сделано для 16-летних водителей — и... Для 16 летних питбайков этот запрет нужен.