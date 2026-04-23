Отопительный сезон в Рубцовске завершится 24 апреля
Среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов пять дней подряд, что позволило принять решение об отключении тепла
23 апреля 2026, 09:27, ИА Амител
В Рубцовске с утра 24 апреля официально завершится отопительный сезон 2025–2026 годов. Соответствующее решение принято на основании действующих правил предоставления коммунальных услуг, сообщает администрация города.
Главным основанием для отключения тепла стало то, что среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток подряд держалась выше +8 градусов.
Филиалу "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" АО "СГК-Алтай" даны рекомендации провести гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей до 29 мая.
Напомним, отопительный сезон в Рубцовске начался не без проблем. Тепло в дома города дали только 11 октября, хотя официально сезон стартовал 29 сентября. Часть жителей долгое время оставались без тепла. По информации Сибирской генерирующей компании, задержки были связаны с ремонтными работами, в том числе с устранением непредвиденных дефектов на теплосетях.
Помимо этого, в январе в Рубцовске несколько раз отключали отопление в некоторых районах.
12:42:30 23-04-2026
А Барнаул? Пора, чего тянуть...
12:45:54 23-04-2026
А вы уверенны, что после окончания отопления там не родится новая Раиса Максимовна Горбачёва?
12:55:11 23-04-2026
Сеня (12:45:54 23-04-2026) А вы уверенны, что после окончания отопления там не родится ... Да не дай Бог!!!
13:11:52 23-04-2026
Гость (12:55:11 23-04-2026) Да не дай Бог!!!... и вообще больше им не включать! раз такие вредные
13:50:54 23-04-2026
Ночью холодно, и в мае будет холодно. Кому жарко-откройте окна, квартиры с современными ремонтами и мебелью из всякой химозы должны проветриваться постоянно. А насчет оплаты, ну заплатите на 1000 руб больше, ну не купишь ты лишнюю бутылку.../
15:51:49 23-04-2026
Гость (13:50:54 23-04-2026) Ночью холодно, и в мае будет холодно. Кому жарко-откройте ок... Так не купи лишнюю бутылку, а купи обогреватель и грейся хоть все лето.
16:03:37 23-04-2026
Гость (13:50:54 23-04-2026) Ночью холодно, и в мае будет холодно. Кому жарко-откройте ок... Я тоже за не отключения отопления пока.
Но хорошо тем у кого батареи действительно теплые. У нас же БТСК уже отключила их по факту. Они не то, что парное молоко- они не отличаются от воздуха в квартире по температуре!!! И вот здесь вопрос- почему мы должны оплачивать то, чего нет! Лучше отключите вообще-и мы будем оплачивать обогреватели, ( приходится ночами включать и сейчас) не " аппетиты" вконец обнаглевших монополистов СГК.
19:30:33 23-04-2026
Гость (16:03:37 23-04-2026) Я тоже за не отключения отопления пока.Но хорошо тем у к... Если батареи холодные то управляшка вам отопление рубанула, но никак не CUR/ Вода горячая есть? То-то!
21:37:30 23-04-2026
Внимательный из Б (19:30:33 23-04-2026) Если батареи холодные то управляшка вам отопление рубанула, ... Нет не УК. А именно БТСК. У нас постоянные проблемы именно из- за них! Постоянные недотопы.
Батареи не ледяные, но и даже чуть теплыми назвать их язык не поворачивается.
21:54:40 23-04-2026
Гость (21:37:30 23-04-2026) Нет не УК. А именно БТСК. У нас постоянные проблемы именно... Ук, Ук - не сомневайся. Теплоноситель то один и тот же поступает на горячую воду и отопление. Горячая вода есть? Значит теплоноситель нужной температуры. А вот крани на отопление УК привернула. Кстати, что такое БТСК? Тепло в Барнауле обеспечивает СГК- сибирская генерирующая компания.
02:18:24 24-04-2026
Внимательный из Б (21:54:40 23-04-2026) Ук, Ук - не сомневайся. Теплоноситель то один и тот же посту... Все с тобой ясно работничек БТСК?))
Еще раз для особо одаренных- никто не сомневается, потому как известно по какой причине у нас такое отопление. В твоих советах нет нужды.Спасибо.
Радуйся, что у тебя по- другому. Не дуиаю, что понравится платить тысячи за отопления и сидеть с обогревателем.
09:20:55 24-04-2026
Гость (02:18:24 24-04-2026) Все с тобой ясно работничек БТСК?))Еще раз для особо ода... Ну давай, зачеши нам откуда горячая вода в кране берется? По отдельному трубопроводу в дома поступает? Ну так вот, вода горячая подогревается в бойлере, в подвале твоей хижины. От того же теплоносителя, что поступает в батареи. Теперь объясни- почему тепла хватает нагреть холодную воду, но не хватает нагреть батареи? Все просто! УК прикрутила краник на отопление. Экономит твою денежку.
02:25:37 24-04-2026
Внимательный из Б (21:54:40 23-04-202
Если не знаешь сути- лучше промолчать. И
Не особо внимательный и еще меньше знающий. Барнаульская теплосетевая компания - подразделение СГК.
13:59:29 24-04-2026
Гость (02:25:37 24-04-2026) ... Молчи. будешь умнее выглядеть.
15:05:39 24-04-2026
Внимательный из Б (13:59:29 24-04-2026) Молчи. будешь умнее выглядеть. ... " Я бы вас послала... Да вижу, вы - оттуда!" ( Ф.Г.Раневская