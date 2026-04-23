Отопительный сезон в Рубцовске завершится 24 апреля

Среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов пять дней подряд, что позволило принять решение об отключении тепла

23 апреля 2026, 09:27, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Рубцовске с утра 24 апреля официально завершится отопительный сезон 2025–2026 годов. Соответствующее решение принято на основании действующих правил предоставления коммунальных услуг, сообщает администрация города.

Главным основанием для отключения тепла стало то, что среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток подряд держалась выше +8 градусов.

Филиалу "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" АО "СГК-Алтай" даны рекомендации провести гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей до 29 мая.

Напомним, отопительный сезон в Рубцовске начался не без проблем. Тепло в дома города дали только 11 октября, хотя официально сезон стартовал 29 сентября. Часть жителей долгое время оставались без тепла. По информации Сибирской генерирующей компании, задержки были связаны с ремонтными работами, в том числе с устранением непредвиденных дефектов на теплосетях.

Помимо этого, в январе в Рубцовске несколько раз отключали отопление в некоторых районах.