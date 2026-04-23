В Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Инициатива призвана защитить граждан, работающих неполный день, и гарантировать им достойную зарплату
23 апреля 2026, 10:17, ИА Амител
Межфракционная группа депутатов Госдумы планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, который вводит в России минимальный почасовой размер оплаты труда. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс. Согласно инициативе, минимальную почасовую оплату будут устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ. При этом она не может быть ниже стоимости одного рабочего часа, рассчитанной исходя из МРОТ.
На новый показатель также распространятся действующие гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета будут использовать среднемесячное количество рабочих часов.
Авторы пояснительной записки отмечают, что работодатели все чаще экономят на оплате труда, нанимая сотрудников на условиях неполной занятости. Это позволяет им упростить процедуру возможного сокращения. При такой схеме зарплата рассчитывается исходя из МРОТ и часто оказывается значительно ниже прожиточного минимума.
Один из разработчиков законопроекта, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рассказал ТАСС:
«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников».
Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев добавил, что законопроект позволит сотрудникам с частичной занятостью получать не часть от МРОТ, а свою ставку, умноженную на почасовой минимум.
«По факту это увеличение зарплаты для миллионов россиян, которые сегодня вынуждены довольствоваться копейками только потому, что формально работают "неполный день"», — подчеркнул парламентарий.
10:33:43 23-04-2026
Давно пора ввести. Поскольку данную инициативу депутаты отклоняют много лет, можно сделать вывод, что почасовая оплата в интересах работников и защитит их права.
10:38:56 23-04-2026
11:13:07 23-04-2026
11:34:13 23-04-2026
15:57:50 23-04-2026
11:27:59 23-04-2026
Изыскивают новые возможности обложить налогом.
15:37:35 23-04-2026
Гость (11:27:59 23-04-2026) Изыскивают новые возможности обложить налогом.... Причём здесь налог? Если бы сделали хотя бы 200р/ч минимально, то меньше 1600 за 8ч рабочий день на низкооплачиваемых позициях не было бы. В неделю 5дневку 8тр. Ещё бы выплачивали еженедельно, как в других странах.
15:14:20 23-04-2026
