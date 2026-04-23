В Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Инициатива призвана защитить граждан, работающих неполный день, и гарантировать им достойную зарплату

23 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Межфракционная группа депутатов Госдумы планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, который вводит в России минимальный почасовой размер оплаты труда. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс. Согласно инициативе, минимальную почасовую оплату будут устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ. При этом она не может быть ниже стоимости одного рабочего часа, рассчитанной исходя из МРОТ.

На новый показатель также распространятся действующие гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета будут использовать среднемесячное количество рабочих часов.

Авторы пояснительной записки отмечают, что работодатели все чаще экономят на оплате труда, нанимая сотрудников на условиях неполной занятости. Это позволяет им упростить процедуру возможного сокращения. При такой схеме зарплата рассчитывается исходя из МРОТ и часто оказывается значительно ниже прожиточного минимума.

Один из разработчиков законопроекта, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рассказал ТАСС:

«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников».

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев добавил, что законопроект позволит сотрудникам с частичной занятостью получать не часть от МРОТ, а свою ставку, умноженную на почасовой минимум.