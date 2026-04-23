Алексей Мордашов возглавил российский рейтинг миллиардеров по версии Forbes

Его состояние оценивается в 37 млрд долларов

23 апреля 2026, 11:03, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В 2026 году Алексей Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер "Северстали", возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания Forbes, а состояние бизнесмена журнал оценил в 37 миллиардов долларов — с заметным отрывом от остальных участников.

На второй строчке — Владимир Потанин, глава "Интерроса" и президент "Норникеля". Его капитал, по информации издания, достиг 29,7 миллиарда долларов. Бронзу рейтинга взял Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании "Лукойл", его состояние выросло до 29,5 миллиарда долларов.

В пятерку богатейших россиян также вошли: Леонид Михельсон, глава "Новатэка", и его семья с состоянием 28,3 миллиарда долларов, Сулейман Керимов с семьей с капиталом 25,7 миллиарда долларов.

В целом совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордной отметки — 696,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes.