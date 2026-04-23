Алексей Мордашов возглавил российский рейтинг миллиардеров по версии Forbes
Его состояние оценивается в 37 млрд долларов
23 апреля 2026, 11:03, ИА Амител
В 2026 году Алексей Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер "Северстали", возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания Forbes, а состояние бизнесмена журнал оценил в 37 миллиардов долларов — с заметным отрывом от остальных участников.
На второй строчке — Владимир Потанин, глава "Интерроса" и президент "Норникеля". Его капитал, по информации издания, достиг 29,7 миллиарда долларов. Бронзу рейтинга взял Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании "Лукойл", его состояние выросло до 29,5 миллиарда долларов.
В пятерку богатейших россиян также вошли: Леонид Михельсон, глава "Новатэка", и его семья с состоянием 28,3 миллиарда долларов, Сулейман Керимов с семьей с капиталом 25,7 миллиарда долларов.
В целом совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордной отметки — 696,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes.
11:21:11 23-04-2026
Народ нищает, а они богатеют, вот кому надо налоги поднять.
12:42:44 23-04-2026
Вот ,оказывается,кому у нас,на Руси ,жить хорошо.А мы ждём у моря погоды.
13:18:03 23-04-2026
Ипполит Матвеич (12:42:44 23-04-2026) Вот ,оказывается,кому у нас,на Руси ,жить хорошо.А мы ждём у... А нас попросили потерпеть и подождать.
13:32:04 23-04-2026
Замечательные предприятия были построены при СССР.Даже ничего делать не надо новым владельцам.. А деньги сами льются в карман т.н. " собственников" этих предприятий.Ведь ни один " эффективный менеджер" не взял какое-нибудь электронное предприятия. Потому что там думать много надо.И знать надо много.
19:50:02 23-04-2026
А вы дальше берите в долг у Сбербанка!ЕР вам дальше сказки расскажет