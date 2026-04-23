Путин поделился шампанским с генсеком Федерации бокса Беспутиным
На церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира президент поинтересовался у спортсмена, не забыли ли налить ему, после чего протянул свой бокал
23 апреля 2026, 10:49, ИА Амител
22 апреля во время церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу произошел необычный момент, пишет РИА Новости.
После официальной части президент России Владимир Путин общался со спортсменами и заметил, что генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин стоит без бокала шампанского.
Глава государства поинтересовался, не забыли ли налить напиток Беспутину, и тут же протянул ему свой бокал. Спортсмен попытался отказаться от такого жеста, но Путин успокоил его, заверив, что ему принесут другой.
На той же церемонии президент высказался о ситуации в мировом спорте. Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета.
Он подчеркнул, что позиции России в мировом спорте остаются прочными, несмотря на попытки их ослабить. Президент также отметил коррумпированность и ангажированность ряда международных спортивных чиновников, которые вводят избирательные санкции.
10:52:19 23-04-2026
Какие внимательные!!!, тут у Шойгу все замы воры и никто ничего не заметил, а бокал шампанского узрели....
10:52:42 23-04-2026
хороший зал.
там я не был.
16:52:23 23-04-2026
Ерундой всякой мается
17:08:57 23-04-2026
Гость (16:52:23 23-04-2026) Ерундой всякой мается... Да ему все равно.
19:51:15 23-04-2026
Страна сами знаете где, а мы шампанским угощаем