Российские банки расширяют оплату по QR-коду за рубежом

Новые сервисы позволяют рассчитываться рублями в популярных туристических странах

23 апреля 2026, 11:22, ИА Амител

Туристы на курорте / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Российские банки продолжают развивать возможность оплаты товаров и услуг за границей с помощью QR-кодов. Уже сейчас такие сервисы работают в ряде стран, а в ближайшее время их география будет расширяться. Речь идет о популярных туристических направлениях, где россияне смогут оплачивать покупки напрямую со своих счетов.

Сегодня через приложение "Мой МТС" можно оплачивать покупки по QR-коду с карты любого банка сразу в восьми странах: Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Таиланде и Вьетнаме. При этом комиссия за такие операции не взимается.

Чтобы рассчитаться, нужно зайти в раздел "Деньги", выбрать функцию оплаты по QR-коду, отсканировать код, указать источник списания средств и подтвердить операцию через СМС. В отдельных странах действуют особенности: например, в Турции код активен только 40 секунд, а во Вьетнаме может потребоваться специальный код.

Оплату по QR предоставляет также ВТБ. Например, недавно банк запустил оплату в Египте. Клиентам достаточно навести камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале в крупных торговых точках в стране. Платежи будут проходить в рублях с последующей их конвертацией в валюту страны — египетский фунт, комиссия за проведение платежа не взимается. Через приложение банка можно рассчитываться за покупку во Вьетнаме, Турции, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года планируется увеличить число стран, где доступна эта опция, до десяти.

«Это все страны, которые наши граждане выбирают как любимые для путешествий», — отметила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Она также подчеркнула, что развитие трансграничных расчетов остается одним из ключевых направлений для финансовых организаций.

«Если говорить о юрлицах, это построение трансграничных расчетов как на уровне национальных цифровых валют — есть цифровой рубль, цифровая рупия и цифровой юань, — так и на уровне ЦФА (цифровых финансовых активов) и стейблкоинов (это разновидность криптовалют, стоимость которых привязана к стабильным активам. — Прим. ред.). Очень многие страны активно развивают эти новые инструменты и взаиморасчеты в них. На мой взгляд, крайне перспективная тема», — добавила Скоробогатова.

Владельцы карт UnionPay ("Юнион Пей") Россельхозбанка имеют возможность оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду через мобильное приложение Nihao China ("Нихао Чайна").

Технологии оплаты по QR-коду развивают и другие банки. Так, Газпромбанк еще в прошлом году сообщил о внедрении сервиса приема платежей через Систему быстрых платежей между физическими и юридическими лицами в Турции, ОАЭ и Таиланде.