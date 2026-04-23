В Барнауле ищут подрядчика на снос аварийных деревьев за 2,7 млн рублей

23 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Обрезка аварийных деревьев в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ищут исполнителя, который снесет сотню аварийных деревьев и выкорчует два десятка пней. За эти работы готовы заплатить более 2,7 миллиона рублей. Лот размещен на портале ЕИС "Закупки".

Согласно проекту контракта, речь идет о 100 опасных стволах и 26 пнях в Железнодорожном районе. Работы пройдут на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Строителей, Павловском тракте, а также на улицах Папанинцев, Молодежной, Профинтерна, Советской Армии, Юрина и других.

Подрядчику предстоит не только удалить аварийную растительность, но и вывезти около 213 кубических метров порубочных остатков. Их необходимо доставить на полигон твердых бытовых отходов для утилизации.

Определение поставщика назначено на 5 мая. Завершить все работы по контракту нужно до 30 сентября.