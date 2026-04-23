В Барнауле ищут подрядчика на снос аварийных деревьев за 2,7 млн рублей
Подрядчику предстоит убрать 100 опасных стволов и 26 пней в Железнодорожном районе, а также вывезти свыше 200 кубометров порубочных остатков
23 апреля 2026, 11:16, ИА Амител
В Барнауле ищут исполнителя, который снесет сотню аварийных деревьев и выкорчует два десятка пней. За эти работы готовы заплатить более 2,7 миллиона рублей. Лот размещен на портале ЕИС "Закупки".
Согласно проекту контракта, речь идет о 100 опасных стволах и 26 пнях в Железнодорожном районе. Работы пройдут на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Строителей, Павловском тракте, а также на улицах Папанинцев, Молодежной, Профинтерна, Советской Армии, Юрина и других.
Подрядчику предстоит не только удалить аварийную растительность, но и вывезти около 213 кубических метров порубочных остатков. Их необходимо доставить на полигон твердых бытовых отходов для утилизации.
Определение поставщика назначено на 5 мая. Завершить все работы по контракту нужно до 30 сентября.
11:31:31 23-04-2026
Ну какие деньги? Пригласите вандалов-мотоциклистов, они всё спилят за ночь и бесплатно.
12:02:43 23-04-2026
Как вы достали с вырубкой деревьев в центре!!! Ладно бы ещё вместо вырубленных что-то садили, так нет. А если что-то и садится в двух-трёх экземплярах, так и то не приживается. Все лица, принимающие решения, видимо, в коттеджных поселках в пригороде живут и им плевать на город с высокой колокольни!
12:40:07 23-04-2026
Гость (12:02:43 23-04-2026) Как вы достали с вырубкой деревьев в центре!!! Ладно бы ещё ... Был недавно в районе завода Кристалл,там ещё в советское время заложили хороший сквер с липами ,с кустарником вдоль дороги.Так они со своими вырубками испохабили весь этот уголок.После выкорчёвки лежат остатки взрослых лип,кустарник вдоль дороги тоже повыдрали.Вот какие они у нас молодцы.Таких варваров судить надо всенародно.
18:28:48 23-04-2026
Афиноген (12:40:07 23-04-2026) Был недавно в районе завода Кристалл,там ещё в советское вре... Технология изгородей из кустарников вообще нынче утрачена
15:45:38 23-04-2026
Гость (12:02:43 23-04-2026) Как вы достали с вырубкой деревьев в центре!!! Ладно бы ещё ... Достали. И не только в центре! Весь город уже вырубили! Надо оставшееся допилить.
А мы жители- молчим. На крайний случай повозмущаемся здесь в пабликах и все. Чихать они на нас хотели! Какой же зеленый город у нас был еще лет 25- 20 назад! И во что его "слуги" народа превратили...Больно смотреть и очень обидно за родной город и за горожан.
18:28:15 23-04-2026
Гость (15:45:38 23-04-2026) Достали. И не только в центре! Весь город уже вырубили! Надо... В закупке написано Павловский тракт. Советские лесополосы вдоль дорог рубят,а взамен не садят ничего
12:47:44 23-04-2026
все поспилили
ни одного дерева нет в центре
что они собрались пилить на красноармейском???
там голый асфальт везде
13:04:10 23-04-2026
Гость (12:47:44 23-04-2026) все поспилили ни одного дерева нет в центречто они ... оплачено.
13:22:18 23-04-2026
Гость (12:47:44 23-04-2026) все поспилили ни одного дерева нет в центречто они ... за то вы так гордитесь что живете в центре
13:05:18 23-04-2026
26 ОПАСНЫХ пней.. а не опасных?
13:07:15 23-04-2026
Когда подрядчиков на посадки будут искать?
13:39:50 23-04-2026
Гость (13:07:15 23-04-2026) Когда подрядчиков на посадки будут искать?... после посадок рубщиков
13:50:34 23-04-2026
Гость (13:07:15 23-04-2026) Когда подрядчиков на посадки будут искать?... это природоохранная прокуратура?
13:42:29 23-04-2026
Центр должен быть заасфальтирован весь и без деревьев. Деревья только в спальных районах. Брать плату с жителей центра за право подышать в парках на выселках.
13:44:24 23-04-2026
Идет просто дичайшая борьба с зеленью. Скоро останутся одни стоянки. Ни деревца, ни птички...
15:47:35 23-04-2026
Гость (13:44:24 23-04-2026) Идет просто дичайшая борьба с зеленью. Скоро останутся одни ... +100500. Именно война((
18:30:45 23-04-2026
Гость (13:44:24 23-04-2026) Идет просто дичайшая борьба с зеленью. Скоро останутся одни ... Любят осваивать бабло сначала на обрезке чтобы дерево засохло или ослабло,потом на рубках,а потом на посадках которые не приживаются и после которой нужна новая посадка с новым бюджетом. На одном дереве можно 3-4 витка бюджетного бабла сделать