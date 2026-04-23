ЦБ опроверг повышение тарифов СБП с 1 мая

Тарифы сохранятся на прежнем уровне

23 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Перевод по СБП / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 мая условия переводов через Систему быстрых платежей для граждан и бизнеса не изменятся — тарифы останутся прежними. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе Центрального банка России, опровергнув появившиеся ранее в ряде СМИ и Telegram‑каналов сообщения о планируемом повышении стоимости таких операций.

В ЦБ пояснили, что речь идет лишь о редакционных уточнениях: действующие тарифы СБП собрали в единый документ. Кроме того, в нем ввели термин "Клиент Банка России" — это связано с потенциальным расширением числа участников системы за счет филиалов иностранных банков и ГК АСВ. Еще одно внесенное уточнение касается налогообложения: подтверждено, что операции через СБП не облагаются налогом на добавленную стоимость.

При этом сохраняется и ключевое преимущество для физических лиц: переводы в рамках Системы быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц по‑прежнему будут бесплатными. Отдельно отмечается, что Сбер с этой же даты отменит беспроцентный период по кредитным картам при оплате через СБП и QR‑код. Ранее Юрист Хаминский объяснил, как "пометят" переводы с 1 июля.