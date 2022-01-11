Жительница Алтайского края получила год исправительных работ за гибель восьмилетней девочки

Жительницу Калманского района Алтайского края признали виновной в причинении смерти по неосторожности восьмилетней девочке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, следователи выяснили, что днем 6 июля 39-летняя женщина повезла купаться на находящийся возле поселка пруд свою дочь и двух ее подруг.

Отмечается, что женщина не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания. Оставив девочек в водоеме без присмотра, обвиняемая села в свой автомобиль и не стала следить за детьми Через непродолжительный период времени 8-летняя девочка – подруга дочери женщины, скрылась под водой и утонула.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вины не признала, утверждая, что постоянно наблюдала за детьми. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.