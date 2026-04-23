Братьям Торсуевым, сыгравшим Электроника и Сыроежкина, исполнилось 60 лет

Владимир и Юрий вспомнили съемки, службу в армии и рассказали о продолжении легендарного фильма "Возвращение Электроника"

23 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Братьям Торсуевым исполнилось 60 лет / Фото: предоставлено "КП-Новосибирску"

22 апреля братья Торсуевы, прославившиеся после выхода фильма "Приключения Электроника", отметили 60-летний юбилей. С момента премьеры картины прошло 46 лет. Корреспонденты "КП-Новосибирск" предложили актерам вместе полистать семейный фотоальбом.

Семейный "иконостас"

Владимир Торсуев (играл робота Электроника) признался, что книжный шкаф в их доме братья называют "иконостасом" — там хранятся самые дорогие сердцу снимки. На одном из них мальчикам едва исполнилось четыре года.

На другом — они вышли гулять с родителями в Хамовниках, тогда это был Комсомольский проспект. Там же, практически в центре Москвы, братья живут и сегодня. Отец актеров ушел из жизни в 2003-м, а маме недавно исполнилось 97 лет.

Есть фото и с дачи на Николиной горе. Снимал их двоюродный дедушка — удивительно талантливый человек, академик, который и рисовал, и музыку писал, и преподавал, и увлекался фотографией.

Братья Торсуевы / Фото: предоставлено "КП-Новосибирску" Как попали в кино

Один из снимков напрямую связан с фильмом. В декабре 1978 года братьев пригласили не на кинопробы, а на фотопробы — слова "кастинг" тогда просто не существовало. Сначала проверили, подходят ли они по внешности, и только после этого состоялись пробы перед камерой.

Первое появление на телевидении после выхода картины — передача "Будильник". На том фото Владимир и Юрий запечатлены вместе с Николаем Гринько, сыгравшим профессора Громова.

Лагерь, армия и отказ в отправке в Афганистан

К Олимпиадам детей старались вывозить из Москвы в пионерские лагеря. На одной из фотографий братья — в Евпатории, в компании девочек из танцевального коллектива.

Срочную службу Торсуевы проходили в 1984–1986 годах в автомобильных войсках. Они написали рапорт об отправке в Афганистан, но получили отказ — близнецов берегли как "золотой фонд нации", не желая рисковать сразу двумя сыновьями.

Правда и мифы о съемках

Владимир Торсуев подтвердил, что на главные роли пробовалось около трехсот пар близнецов по всему Советскому Союзу. Братья оказались чуть ли не 386-ми по счету. Режиссеру нужны были ребята, которые умеют кататься на велосипеде, играть в хоккей, на гитаре и петь. Торсуевы благодаря родителям умели все это.

Волосы им не красили, а выжигали — практически серной кислотой. Процедура была болезненной. Гримеры предупреждали:

«Завтра будем краситься, голову не мой, чтобы не так чувствовалось».

Но после съемок в Одессе братья шли на пляж, наплававшись в море, все равно отмывались.

Продолжение легенды

Несколько лет назад режиссер и сценарист Юрий Пасечник задумал снять продолжение — "Возвращение Электроника". В фильме объясняется, куда пропал робот на все эти годы и почему теперь он выглядит соответственно возрасту Владимира. Картина уже снимается, но пока, по мнению создателей, не готова для показа зрителям.