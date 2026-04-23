НОВОСТИОбщество

Россиян могут отстранить от работы, если борода мешает надевать противогаз

Это касается работников, занятых на производстве в условиях, связанных с повышенной опасностью и вредными факторами, а также в условиях особого температурного режима

23 апреля 2026, 12:01, ИА Амител

Бородатый мужчитна / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru
Бородатый мужчитна / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Сотрудников, которые трудятся на опасных и вредных производствах, могут отстранить от работы, если из‑за бороды невозможно обеспечить плотное прилегание противогаза или защитной маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Дело в том, что при неплотном прилегании средства индивидуальной защиты теряют свои защитные свойства — в результате работник подвергается риску воздействия отравляющих и вредных веществ.

Основанием для отстранения служит норма Трудового кодекса: работодатель обязан создавать для сотрудников безопасные условия труда. Если из‑за особенностей внешнего вида работника, в том числе наличия бороды, нельзя гарантировать надежную защиту при помощи СИЗ, руководство вправе не допускать его к выполнению обязанностей на опасном или вредном производстве. Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются в Роструд на задержки зарплат.

Работа в метель / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Россиянам объяснили, когда они могут законно не ходить на работу

Эксперт разъяснил права работников в условиях чрезвычайных ситуаций
НОВОСТИОбщество

Работа трудовые права

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:59:48 23-04-2026

И смех и грех. Пусть для начала проникнутся вопросом, почему пожарные носили пышные усы и бороды

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:21 23-04-2026

Гость (12:59:48 23-04-2026) И смех и грех. Пусть для начала проникнутся вопросом, почему...
Потому что тогда противогазов не было?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:04:17 23-04-2026

мусульмане озадачились.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:37 23-04-2026

Знакомый подводник рассказывал, что всё так. Борода может помешать плотному прилеганию противогаза, поэтому на лодке строго запрещена, вопрос жизни и смерти. Смог позволить себе только после выхода в отставку.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров