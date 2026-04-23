Россиян могут отстранить от работы, если борода мешает надевать противогаз

Это касается работников, занятых на производстве в условиях, связанных с повышенной опасностью и вредными факторами, а также в условиях особого температурного режима

23 апреля 2026, 12:01, ИА Амител

Бородатый мужчитна / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Сотрудников, которые трудятся на опасных и вредных производствах, могут отстранить от работы, если из‑за бороды невозможно обеспечить плотное прилегание противогаза или защитной маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Дело в том, что при неплотном прилегании средства индивидуальной защиты теряют свои защитные свойства — в результате работник подвергается риску воздействия отравляющих и вредных веществ.

Основанием для отстранения служит норма Трудового кодекса: работодатель обязан создавать для сотрудников безопасные условия труда. Если из‑за особенностей внешнего вида работника, в том числе наличия бороды, нельзя гарантировать надежную защиту при помощи СИЗ, руководство вправе не допускать его к выполнению обязанностей на опасном или вредном производстве. Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются в Роструд на задержки зарплат.