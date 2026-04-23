Россиян могут отстранить от работы, если борода мешает надевать противогаз
Это касается работников, занятых на производстве в условиях, связанных с повышенной опасностью и вредными факторами, а также в условиях особого температурного режима
23 апреля 2026, 12:01, ИА Амител
Сотрудников, которые трудятся на опасных и вредных производствах, могут отстранить от работы, если из‑за бороды невозможно обеспечить плотное прилегание противогаза или защитной маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.
Дело в том, что при неплотном прилегании средства индивидуальной защиты теряют свои защитные свойства — в результате работник подвергается риску воздействия отравляющих и вредных веществ.
Основанием для отстранения служит норма Трудового кодекса: работодатель обязан создавать для сотрудников безопасные условия труда. Если из‑за особенностей внешнего вида работника, в том числе наличия бороды, нельзя гарантировать надежную защиту при помощи СИЗ, руководство вправе не допускать его к выполнению обязанностей на опасном или вредном производстве. Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются в Роструд на задержки зарплат.
12:59:48 23-04-2026
И смех и грех. Пусть для начала проникнутся вопросом, почему пожарные носили пышные усы и бороды
13:55:21 23-04-2026
Гость (12:59:48 23-04-2026) И смех и грех. Пусть для начала проникнутся вопросом, почему...
Потому что тогда противогазов не было?
14:04:17 23-04-2026
мусульмане озадачились.
14:40:37 23-04-2026
Знакомый подводник рассказывал, что всё так. Борода может помешать плотному прилеганию противогаза, поэтому на лодке строго запрещена, вопрос жизни и смерти. Смог позволить себе только после выхода в отставку.