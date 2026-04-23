Новосибирская стюардесса встретила известного блогера Уилла Эггертона в дагестанских горах
Британец, прославившийся прогулкой по заснеженному Новосибирску в шортах, помогал жителям Дагестана после потопа и назвал сибирскую столицу своей второй родиной
23 апреля 2026, 11:47, ИА Амител
Стюардесса из Новосибирска Юлия повстречала известного блогера Уилла Эггертона в самом неожиданном месте — в горах Дагестана. Туда иностранец приехал после масштабного потопа, обрушившегося на республику. Своими впечатлениями от встречи девушка поделилась с корреспондентом "Om1 Новосибирск".
Шорты в октябре и миллионы просмотров
Уилл Эггертон впервые стал известен широкой публике после того, как в октябре 2025 года прогулялся по заснеженному Новосибирску в шортах. Видео разлетелось по соцсетям, собрав миллионы просмотров. Блогер посетил главные достопримечательности города: НОВАТ, театр "Глобус", Первомайский сквер и даже спустился в метро.
«Там безумно чисто. Я не видел ни одного куска мусора!» — восхитился он.
Прохожие удивлялись его легкой одежде, а одна женщина поинтересовалась, не из Сочи ли он.
Помощь в Дагестане
В Дагестан британец приехал 4 апреля — как раз во время второй волны разрушительного паводка. Уилл не остался в стороне: сразу присоединился к субботникам и призвал своих подписчиков помогать пострадавшим, оставив ссылку для сборов.
"Скромный и очень приятный"
Юлия рассказала, что встретила блогера в Махачкале, а затем они случайно столкнулись в горах.
«Сфоткались с ним, он очень приятный, очень скромный. Когда я сказала, что мы из Новосибирска, он сразу ответил, что Новосибирск — это очень клево, и ему очень понравилось в нашем городе», — поделилась стюардесса.
После того как девушка выложила совместное фото в соцсети, Уилл написал ей и в шутку спросил, не пахло ли от него потом после горной пробежки. В переписке он также вспомнил о новосибирском "Гастрокорте", назвав его отличным местом.
Юлия отметила, что блогер хорошо говорит по-русски и грамотно пишет. Он признался, что хотел бы снова приехать в Новосибирск.
"Вторая родина"
Во время первой поездки Уилл уже гулял по левобережью Новосибирска, где его привлекли старинная водонапорная башня, станция метро "Спортивная" и ледовая арена "Сибирь". А в феврале 2026 года в интервью он признался, что полюбил сибирские пельмени, сугудай и шаурму.
«Новосибирск я уже считаю своей второй родиной, хоть и провел здесь в общей сложности два-три месяца», — заключил блогер.
