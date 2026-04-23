Новосибирская стюардесса встретила известного блогера Уилла Эггертона в дагестанских горах

Британец, прославившийся прогулкой по заснеженному Новосибирску в шортах, помогал жителям Дагестана после потопа и назвал сибирскую столицу своей второй родиной

23 апреля 2026, 11:47, ИА Амител

Стюардесса из Новосибирска Юлия повстречала известного блогера Уилла Эггертона в самом неожиданном месте — в горах Дагестана. Туда иностранец приехал после масштабного потопа, обрушившегося на республику. Своими впечатлениями от встречи девушка поделилась с корреспондентом "Om1 Новосибирск".

Шорты в октябре и миллионы просмотров

Уилл Эггертон впервые стал известен широкой публике после того, как в октябре 2025 года прогулялся по заснеженному Новосибирску в шортах. Видео разлетелось по соцсетям, собрав миллионы просмотров. Блогер посетил главные достопримечательности города: НОВАТ, театр "Глобус", Первомайский сквер и даже спустился в метро.

«Там безумно чисто. Я не видел ни одного куска мусора!» — восхитился он.

Прохожие удивлялись его легкой одежде, а одна женщина поинтересовалась, не из Сочи ли он.

Помощь в Дагестане

В Дагестан британец приехал 4 апреля — как раз во время второй волны разрушительного паводка. Уилл не остался в стороне: сразу присоединился к субботникам и призвал своих подписчиков помогать пострадавшим, оставив ссылку для сборов.

"Скромный и очень приятный"

Юлия рассказала, что встретила блогера в Махачкале, а затем они случайно столкнулись в горах.

«Сфоткались с ним, он очень приятный, очень скромный. Когда я сказала, что мы из Новосибирска, он сразу ответил, что Новосибирск — это очень клево, и ему очень понравилось в нашем городе», — поделилась стюардесса.

После того как девушка выложила совместное фото в соцсети, Уилл написал ей и в шутку спросил, не пахло ли от него потом после горной пробежки. В переписке он также вспомнил о новосибирском "Гастрокорте", назвав его отличным местом.

Юлия отметила, что блогер хорошо говорит по-русски и грамотно пишет. Он признался, что хотел бы снова приехать в Новосибирск.

"Вторая родина"

Во время первой поездки Уилл уже гулял по левобережью Новосибирска, где его привлекли старинная водонапорная башня, станция метро "Спортивная" и ледовая арена "Сибирь". А в феврале 2026 года в интервью он признался, что полюбил сибирские пельмени, сугудай и шаурму.