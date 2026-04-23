В Москве на время закроют Мавзолей Ленина
Периодическое закрытие Мавзолея для публики — стандартная практика
23 апреля 2026, 12:16, ИА Амител
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 23 апреля по 17 мая. Об этом пресс‑центр Федеральной службы охраны сообщил РБК. Известно, что в этот период будет ограничен доступ к некрополю у Кремлевской стены.
Периодическое закрытие Мавзолея для публики — стандартная практика: его могут закрывать на профилактические работы дважды в год. К примеру, в феврале прошлого года объект был недоступен для туристов на протяжении двух месяцев — тогда посетителям также не разрешали подходить к мемориальному кладбищу на Красной площади.
Накануне в Барнауле завершили ремонт памятника Ленину. Долгожданную реставрацию приурочили ко дню рождения вождя мирового пролетариата — 22 апреля.
12:39:10 23-04-2026
Следует читать так - на время проведения парада Великой Победы Советского народа над фашистской Германией и её союзников, замаскировать мавзолей основателя Советской России В.И. Ленина, что бы люди его не видели...
Это в последствии приведет Россию к большим проблемам!...
12:39:41 23-04-2026
И в связи с ремонтом Мавзоля, отменят парад?
13:08:04 23-04-2026
Гость (12:39:41 23-04-2026) И в связи с ремонтом Мавзоля, отменят парад?... в Барнаул перенесут.
где Ленин - там Столица.
13:09:36 23-04-2026
Сколько раз был в столице, так в мавзолей и не попал, вечно закрыт! То ногти стригут, то прическу делают!
13:38:25 23-04-2026
Да захороните вы его! Может и в стране дела наладятся.
13:54:29 23-04-2026
Гость (13:38:25 23-04-2026) Да захороните вы его! Может и в стране дела наладятся. ...
Тогда и все мощи святых надо захоронить, а то как-то не по христиански. Согласны?
14:14:25 23-04-2026
Гость (13:54:29 23-04-2026) Тогда и все мощи святых надо захоронить, а то как-то не ... да! не логично...
14:42:58 23-04-2026
Гость (13:54:29 23-04-2026) Тогда и все мощи святых надо захоронить, а то как-то не ... Согласен. Но мощи святых - это все на бюджете РПЦ. А вот с Лениным нянькаюся за бюджетный счет, однако.
16:45:57 23-04-2026
Гость (14:42:58 23-04-2026) Согласен. Но мощи святых - это все на бюджете РПЦ. А вот с Л... Так и РПЦ это общественная организация, а Ленин государственный деятель!...
Не забывайте это!
17:01:01 23-04-2026
Гость (16:45:57 23-04-2026) Так и РПЦ это общественная организация, а Ленин государствен... Да и пёс с ним. Он деятель несуществующего государства.
22:19:00 23-04-2026
Гость (13:38:25 23-04-2026) Да захороните вы его! Может и в стране дела наладятся. ... Во во . Более 100 лет прошло, как умер старый сифилитик. Можно считать эксперимент удался и прикопать тело. Пора прекращать безумное списание бюджетных средств.