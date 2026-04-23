В Москве на время закроют Мавзолей Ленина

Периодическое закрытие Мавзолея для публики — стандартная практика

23 апреля 2026, 12:16, ИА Амител

Памятник Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 23 апреля по 17 мая. Об этом пресс‑центр Федеральной службы охраны сообщил РБК. Известно, что в этот период будет ограничен доступ к некрополю у Кремлевской стены.

Периодическое закрытие Мавзолея для публики — стандартная практика: его могут закрывать на профилактические работы дважды в год. К примеру, в феврале прошлого года объект был недоступен для туристов на протяжении двух месяцев — тогда посетителям также не разрешали подходить к мемориальному кладбищу на Красной площади.

Накануне в Барнауле завершили ремонт памятника Ленину. Долгожданную реставрацию приурочили ко дню рождения вождя мирового пролетариата — 22 апреля.