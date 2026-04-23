В США фермеров предупредили о "сумасшедших прыгающих червях"

В пик своей активности черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы

23 апреля 2026, 13:01, ИА Амител

Власти штата Колорадо в США предупредили местных жителей об угрозе, связанной с распространением агрессивной инвазивной разновидности червей, способных нанести серьезный ущерб почвенным экосистемам, пишет РИА Новости.

Речь идет об азиатском "прыгающем черве" — его также называют "сумасшедшим" или "змеиным". Этот вид живет всего один сезон и погибает с приходом холодов, но за короткое время успевает нанести ощутимый вред: в отличие от обычных червей, он активно потребляет органику на поверхности почвы, разрушая критически важный слой, который необходим для нормального развития местных растений, полевых цветов и поддержания лесных экосистем.

В период наибольшей активности эти черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы. В результате возникает так называемый "парадокс бедности питательными веществами": хотя химические элементы в почве присутствуют, они становятся недоступными для растений.

Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Колорадо, подчеркнул, что предотвращение распространения "прыгающего червя" в штате имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местной флоры. При этом он отметил, что на текущий момент эффективных методов уничтожения этих червей не существует.



