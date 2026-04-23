В США фермеров предупредили о "сумасшедших прыгающих червях"
В пик своей активности черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы
23 апреля 2026, 13:01, ИА Амител
Власти штата Колорадо в США предупредили местных жителей об угрозе, связанной с распространением агрессивной инвазивной разновидности червей, способных нанести серьезный ущерб почвенным экосистемам, пишет РИА Новости.
Речь идет об азиатском "прыгающем черве" — его также называют "сумасшедшим" или "змеиным". Этот вид живет всего один сезон и погибает с приходом холодов, но за короткое время успевает нанести ощутимый вред: в отличие от обычных червей, он активно потребляет органику на поверхности почвы, разрушая критически важный слой, который необходим для нормального развития местных растений, полевых цветов и поддержания лесных экосистем.
В период наибольшей активности эти черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы. В результате возникает так называемый "парадокс бедности питательными веществами": хотя химические элементы в почве присутствуют, они становятся недоступными для растений.
Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Колорадо, подчеркнул, что предотвращение распространения "прыгающего червя" в штате имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местной флоры. При этом он отметил, что на текущий момент эффективных методов уничтожения этих червей не существует.
13:16:06 23-04-2026
американские черви пережрали кокса с венисуэллы.
эх, такую страну потеряли...
14:51:08 23-04-2026
Мусик (13:16:06 23-04-2026) американские черви пережрали кокса с венисуэллы.эх, такую страну потеряли..... Блин, какие-то сообщающиеся сосуды! Посмотришь американских блогеров, они рассказывают о жизни как о нашей: 25 лет назад у них было всё спокойнее и более предсказуемо, а сейчас цены растут, бензин и автостраховка дорожают, хорошая медстраховка недоступна.
Радует, что в России пока нет прыгающих червей...
15:13:54 23-04-2026
