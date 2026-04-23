В Алтайском крае стартовало голосование за парки, скверы и площадки для благоустройства

Жителям региона предлагают решить, какие общественные пространства обновят в первую очередь

23 апреля 2026, 12:50, ИА Амител

Благоустроенный объект / Фото: Минстрой Алтайского края

В Алтайском крае стартовало всероссийское голосование за общественные территории, которые благоустроят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Жителям региона предстоит выбрать пространства, которые, по их мнению, нужно обновить в первую очередь. Речь идет о парках, скверах, детских и спортивных площадках. В этом году на голосование вынесли 164 объекта в 40 муниципалитетах.

Выбор за жителями

В список вошли территории всех городов Алтайского края, ЗАТО Сибирский и 27 сельских населенных пунктов. Жители городов и ЗАТО Сибирский могут принять участие в голосовании на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для этого нужна авторизация через "Госуслуги". Для сельских территорий организовали голосование на местных интернет-площадках.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей края не оставаться в стороне.

«Рекомендую найти время для участия в голосовании и повлиять на преображение наших городов и сел», — отметил глава региона. По его словам, запросов по благоустройству в крае много, поэтому важно определить, какие проекты требуют внимания в первую очередь. Он также подчеркнул, что такое голосование помогает привлечь федеральную поддержку, а за реализацией работ власти будут внимательно следить вместе с депутатами "Единой России".

Такие проекты напрямую влияют на внешний вид населенных пунктов и на качество жизни людей, отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, особенно важно, что именно сами жители становятся инициаторами перемен и участвуют в создании комфортной городской среды.

Благоустроенный объект / Фото: Минстрой Алтайского края

Что уже изменилось

Программа благоустройства общественных пространств действует в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За это время в Алтайском крае уже обновили 470 общественных территорий.

Напомним, во время онлайн-голосования в прошлом году жители Алтайского края определили 82 общественные территории, где начнут благоустройство уже в этом году.