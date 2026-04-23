В Алтайском крае стартовало голосование за парки, скверы и площадки для благоустройства
Жителям региона предлагают решить, какие общественные пространства обновят в первую очередь
23 апреля 2026, 12:50, ИА Амител
В Алтайском крае стартовало всероссийское голосование за общественные территории, которые благоустроят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Жителям региона предстоит выбрать пространства, которые, по их мнению, нужно обновить в первую очередь. Речь идет о парках, скверах, детских и спортивных площадках. В этом году на голосование вынесли 164 объекта в 40 муниципалитетах.
Выбор за жителями
В список вошли территории всех городов Алтайского края, ЗАТО Сибирский и 27 сельских населенных пунктов. Жители городов и ЗАТО Сибирский могут принять участие в голосовании на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для этого нужна авторизация через "Госуслуги". Для сельских территорий организовали голосование на местных интернет-площадках.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей края не оставаться в стороне.
«Рекомендую найти время для участия в голосовании и повлиять на преображение наших городов и сел», — отметил глава региона. По его словам, запросов по благоустройству в крае много, поэтому важно определить, какие проекты требуют внимания в первую очередь. Он также подчеркнул, что такое голосование помогает привлечь федеральную поддержку, а за реализацией работ власти будут внимательно следить вместе с депутатами "Единой России".
Такие проекты напрямую влияют на внешний вид населенных пунктов и на качество жизни людей, отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, особенно важно, что именно сами жители становятся инициаторами перемен и участвуют в создании комфортной городской среды.
Что уже изменилось
Программа благоустройства общественных пространств действует в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За это время в Алтайском крае уже обновили 470 общественных территорий.
Напомним, во время онлайн-голосования в прошлом году жители Алтайского края определили 82 общественные территории, где начнут благоустройство уже в этом году.
какие азчем парки/скверы/площадки???
парковок жуть не хватает!
Мусик (13:17:34 23-04-2026) какие азчем парки/скверы/площадки???парковок жуть не хва... Парковка головного мозга?
Почему Администрация не второй десяток лет не исполняет решение суда и не обеспечивает земельные участки многодетных в Бельмесево благоустройством в виде света, воды, газа и дорог?
Решение суда для них пустой звук?
Гость (13:45:27 23-04-2026) Почему Администрация не второй десяток лет не исполняет реше... Купите ещё один участок у черта на куличках и там тоже нойте. Опять подешевле, чтобы потом от всех требовать всего и вся.
Гость (14:07:32 23-04-2026) Купите ещё один участок у черта на куличках и там тоже нойте... Они дали стране 3+граждан,а вы?
Гость (13:45:27 23-04-2026) Почему Администрация не второй десяток лет не исполняет реше... Опять?! Вам же сказали к 3030 году все будет!
Гость (13:45:27 23-04-2026) Почему Администрация не второй десяток лет не исполняет реше... Такая наглядная поддержка многодетных на деле
От Путиловский до Изумрудного хорошо бы закончить благоустройство. Асфальт положили - хорошо, теперь бы фонари повесить и с тротуара машины разогнать.Пройти невозможно, все в машинах.