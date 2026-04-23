Зарплаты слесарей и сварщиков в России выросли на 40%
Слесари, сварщики и электрики могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, а после двухмесячных курсов новичкам предлагают около 180–190 тысяч
23 апреля 2026, 12:44, ИА Амител
Зарплаты представителей рабочих профессий — слесарей, сварщиков, токарей, сантехников и электриков — за последний год увеличились на 40%. Об этом "Абзацу" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее оценке, опытные специалисты сегодня способны зарабатывать около 500 тысяч рублей.
Вход в профессию при этом остается максимально простым: не нужно даже поступать в колледж, достаточно пройти двухмесячные курсы.
В качестве примера Лоикова привела историю своего клиента — образованного молодого человека, владеющего иностранными языками, который долго не мог найти работу по специальности.
«Я ему говорю: "Жень, пойди, отучись и получи диплом сварщика. Тебя оторвут с руками". Через два месяца приходит и говорит: "Вы не поверите, у меня 15 предложений, я еще сижу и выбираю". Ему сразу без опыта предложили где-то 180–190 тысяч рублей», — поделилась HR-специалист.
13:05:40 23-04-2026
Не подскажите адрес организации?
09:25:50 24-04-2026
Да-да, после двухмесячных курсов он наварит, потом всей конторой не разгребут и он еще должен останется. Никто и нигде таких денег не платит обычным сварщикам, сказки на ночь от HR. Такое возможно для сварщиков действительно экстра-класса, но таких буквально единицы, они интуитивно уже чувствуют процесс и шов выдают идеальный, что подтверждает проверка любым прибором.
Да и работа сварщика - это очень вредно, зрение, органы дыхания к 40 годам уже просаживаются капитально. Идите, учитесь, если свое здоровье вам не жалко.