Академик РАН предложил перевести жителей России на шестидневную рабочую неделю
Подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим
26 декабря 2025, 11:45, ИА Амител
Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, такая мера способствовала бы подъему экономики страны.
В интервью РИА Новости Онищенко заявил, что подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим, если стоит цель экономического развития.
«Что касается здоровья – никаких проблем», – добавил он, комментируя возможные риски увеличения трудовой нагрузки для граждан.
Ранее политик уже критиковал противоположную инициативу – переход на четырехдневную рабочую неделю. Он утверждал, что в этом случае у людей возникнут проблемы с тем, чем занять себя в течение трех выходных дней подряд.
11:49:42 26-12-2025
А не пошёл бы он ...................
11:50:10 26-12-2025
Эй там наверху, вы определитесь. Одни предлагают работать 4 дня в неделю, другие 6. Может сразу в кандалы и на семидневку?(
11:59:22 26-12-2025
Четвертовать
12:01:25 26-12-2025
А теперь по традиции найдём в нём личинки мозгоеда и трихинелёз и полностью запретим онищенку
12:05:08 26-12-2025
Геннадий Онищенко тот еще карманный экстремист, когда надо создать видимость некой законной озабоченности его вытаскивают из кармана.
12:07:19 26-12-2025
Гость (12:05:08 26-12-2025) Геннадий Онищенко тот еще карманный экстремист, когда надо с... Работа у него такая. Деньги он за это получает. Что поделать
12:06:13 26-12-2025
Упразднение таких идиотов точно поможет экономике
12:07:35 26-12-2025
Академик... Что изобрел что придумал что внедрил? Что полезного для страны сделал?
12:22:58 26-12-2025
Правильный призыв! И рабочий день увеличить хотя-бы до 10 часов!!!
12:23:31 26-12-2025
я тоже сначала подумал что академик - прочитал и понял что это Онищенко!
12:29:14 26-12-2025
Его только за запрет нормальной незамерзайки которая не воняет и не так густеет на морозе, но которой ахкаши травились - нужно разжаловать и выгнать ото всюду.
вот что нашел "Незамерзайку на метаноле можно свободно купить в США, Канаде, Швеции и соседней Финляндии."
а у нас же самый умный Онищенко ее запретил...
12:52:25 26-12-2025
Т.е. онищенко говорит что-бы слабые сдохли, а сильные без выходных по 12 часов в день пахали.
А потом- " прошу отнестись с пониманием."
12:56:09 26-12-2025
Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны нынешней власти.Одни болтают за повышение пенсионного возраста,другие могильщики за увеличение продолжительности рабочей недели.А сами физически за свою жизнь палец о палец не ударили.Народ и так вымирает от этого гнёта,так им ещё мало ,надо ещё высосать крови.Вот эти вещи и говорят об антинародном характере режима.
13:11:09 26-12-2025
Акакий (12:56:09 26-12-2025) Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны ны... Он академик с рождения, по твоему воспаленному воображению?
13:40:14 26-12-2025
Гость (13:11:09 26-12-2025) Он академик с рождения, по твоему воспаленному воображению?... А по твоему ясному как?
14:22:16 26-12-2025
Акакий (12:56:09 26-12-2025) Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны ны...
по краю ходите!
13:59:20 26-12-2025
конечно как академики работают -на работу к 11 утра с работы а 15-00 обед -икорка красная с осетринкой
это тебе не склад холодильник с температурой в +5 градусов где с 8-00 по 18-00 головы по 20 килограмм руками перекидывай. Он бы прежде чем **** хотя бы недели две поработал так вот с такой зарплатой ***
14:26:43 26-12-2025
то на 4 то уже на 6, вы уже определитесь там)))
15:43:18 26-12-2025
Может для повышения эффективности будем роботов внедрять? механизацию труда?
16:52:45 26-12-2025
сначала 6 дней потом 7 дней потом 24 часа в сутки 7 дней потом решат что надо еще больше и поставят роботов а людей выпнут на улицу. Знаем мы эти оптимизации. Проходили в 1990е