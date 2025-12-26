Академик РАН предложил перевести жителей России на шестидневную рабочую неделю

Подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим

26 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, такая мера способствовала бы подъему экономики страны.

В интервью РИА Новости Онищенко заявил, что подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим, если стоит цель экономического развития.

«Что касается здоровья – никаких проблем», – добавил он, комментируя возможные риски увеличения трудовой нагрузки для граждан.

Ранее политик уже критиковал противоположную инициативу – переход на четырехдневную рабочую неделю. Он утверждал, что в этом случае у людей возникнут проблемы с тем, чем занять себя в течение трех выходных дней подряд.