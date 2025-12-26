НОВОСТИОбщество

Академик РАН предложил перевести жителей России на шестидневную рабочую неделю

Подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим

26 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, такая мера способствовала бы подъему экономики страны.

В интервью РИА Новости Онищенко заявил, что подобный шаг является вполне нормальным и давно назревшим, если стоит цель экономического развития.

«Что касается здоровья – никаких проблем», – добавил он, комментируя возможные риски увеличения трудовой нагрузки для граждан.

Ранее политик уже критиковал противоположную инициативу – переход на четырехдневную рабочую неделю. Он утверждал, что в этом случае у людей возникнут проблемы с тем, чем занять себя в течение трех выходных дней подряд.

Россия Работа

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

11:49:42 26-12-2025

А не пошёл бы он ...................

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:50:10 26-12-2025

Эй там наверху, вы определитесь. Одни предлагают работать 4 дня в неделю, другие 6. Может сразу в кандалы и на семидневку?(

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:22 26-12-2025

Четвертовать

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:25 26-12-2025

А теперь по традиции найдём в нём личинки мозгоеда и трихинелёз и полностью запретим онищенку

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:08 26-12-2025

Геннадий Онищенко тот еще карманный экстремист, когда надо создать видимость некой законной озабоченности его вытаскивают из кармана.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:19 26-12-2025

Гость (12:05:08 26-12-2025) Геннадий Онищенко тот еще карманный экстремист, когда надо с... Работа у него такая. Деньги он за это получает. Что поделать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:13 26-12-2025

Упразднение таких идиотов точно поможет экономике

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:35 26-12-2025

Академик... Что изобрел что придумал что внедрил? Что полезного для страны сделал?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Упырь

12:22:58 26-12-2025

Правильный призыв! И рабочий день увеличить хотя-бы до 10 часов!!!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:23:31 26-12-2025

я тоже сначала подумал что академик - прочитал и понял что это Онищенко!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:29:14 26-12-2025

Его только за запрет нормальной незамерзайки которая не воняет и не так густеет на морозе, но которой ахкаши травились - нужно разжаловать и выгнать ото всюду.
вот что нашел "Незамерзайку на метаноле можно свободно купить в США, Канаде, Швеции и соседней Финляндии."
а у нас же самый умный Онищенко ее запретил...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:25 26-12-2025

Т.е. онищенко говорит что-бы слабые сдохли, а сильные без выходных по 12 часов в день пахали.
А потом- " прошу отнестись с пониманием."

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

12:56:09 26-12-2025

Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны нынешней власти.Одни болтают за повышение пенсионного возраста,другие могильщики за увеличение продолжительности рабочей недели.А сами физически за свою жизнь палец о палец не ударили.Народ и так вымирает от этого гнёта,так им ещё мало ,надо ещё высосать крови.Вот эти вещи и говорят об антинародном характере режима.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:09 26-12-2025

Акакий (12:56:09 26-12-2025) Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны ны... Он академик с рождения, по твоему воспаленному воображению?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:40:14 26-12-2025

Гость (13:11:09 26-12-2025) Он академик с рождения, по твоему воспаленному воображению?... А по твоему ясному как?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:16 26-12-2025

Акакий (12:56:09 26-12-2025) Вот такие ,с позволения сказать ,академики ,весьма угодны ны...
по краю ходите!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

13:59:20 26-12-2025

конечно как академики работают -на работу к 11 утра с работы а 15-00 обед -икорка красная с осетринкой
это тебе не склад холодильник с температурой в +5 градусов где с 8-00 по 18-00 головы по 20 килограмм руками перекидывай. Он бы прежде чем **** хотя бы недели две поработал так вот с такой зарплатой ***

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:43 26-12-2025

то на 4 то уже на 6, вы уже определитесь там)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юзер

15:43:18 26-12-2025

Может для повышения эффективности будем роботов внедрять? механизацию труда?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:45 26-12-2025

сначала 6 дней потом 7 дней потом 24 часа в сутки 7 дней потом решат что надо еще больше и поставят роботов а людей выпнут на улицу. Знаем мы эти оптимизации. Проходили в 1990е

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров