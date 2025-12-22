Академик РАН: Россиянам не стоит переходить на четырехдневку, потому что им будет скучно

Кроме того, отказ от одного рабочего дня сильно ударит по экономике, считают эксперты

22 декабря 2025, 14:10, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Переход к четырехдневной рабочей неделе может вызвать у граждан России трудности с организацией досуга в течение трех выходных дней. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.

Он считает, что россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени и будут испытывать растерянность и скуку из-за дополнительного выходного. Кроме того, академик выразил опасения, что сокращение рабочей недели окажет неблагоприятное воздействие на экономическое состояние страны.