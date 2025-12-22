Академик РАН: Россиянам не стоит переходить на четырехдневку, потому что им будет скучно
Кроме того, отказ от одного рабочего дня сильно ударит по экономике, считают эксперты
22 декабря 2025, 14:10, ИА Амител
Переход к четырехдневной рабочей неделе может вызвать у граждан России трудности с организацией досуга в течение трех выходных дней. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
Он считает, что россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени и будут испытывать растерянность и скуку из-за дополнительного выходного. Кроме того, академик выразил опасения, что сокращение рабочей недели окажет неблагоприятное воздействие на экономическое состояние страны.
14:19:00 22-12-2025
Правильно, россияне привыкли пахать, они ж не депутаты. Это депутатам платят столько, чтобы на дорогой отдых хватало. А работягам только на еду да китайские тряпки. Надо выходные вообще отменить, тогда россиянам никогда не будет скучно. Пришёл, упал в обморок, утром встал и пахать. Кредиты отрабатывать надо.
14:51:11 22-12-2025
гость (14:19:00 22-12-2025) Правильно, россияне привыкли пахать, они ж не депутаты. Это...
Забыли, что на лето Дума еще и в отпуск уходит
14:56:51 22-12-2025
Ещё вариант, думцев приземлить..
15:16:01 22-12-2025
"россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени " - это на основе каких данных сделаны подобные выводы
15:35:18 22-12-2025
гость (15:16:01 22-12-2025) "россияне не обладают достаточными навыками для проведения с... Скорее всего, на их собственном отношении к народу - как к животным.
15:45:01 22-12-2025
гость (15:16:01 22-12-2025) "россияне не обладают достаточными навыками для проведения с... Он же академик РАН.Все знает.
15:25:43 22-12-2025
Онищенка - это последний человек в мире, к мнению которого можно прислушиваться.
Он со времен Роспотребнадзорства чудит, ему во всех яблоках и вине вредные паразиты чудятся.
15:43:57 22-12-2025
Всё это объясняется сутью нынешней власти.
16:04:31 22-12-2025
"Он считает, что россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени и будут испытывать растерянность и скуку из-за дополнительного выходного." - Кроме как хамство, не могу никак иначе оценить данную фразу, это плевок в лицо миллионам, которые пашут, как лошади, изо дня в день.
16:05:49 22-12-2025
Без денег скучно - открытие Академика.
16:07:55 22-12-2025
Онищенко смешной, он хоть в маске ходит?
А то вирусы и прочее.
16:45:26 22-12-2025
Кушать придется только 4 дня а остальные 3 лапу сосать. А так в принципе хорошо.
22:26:17 22-12-2025
Надо же, какой внимательный и заботливый! Спасибо, отец родной!
09:22:09 23-12-2025
За всех бы не говорили
10:43:30 23-12-2025
Страна медленно катится назад к 1861 году.
11:05:29 23-12-2025
сильно ударит по экономике.. Можно подумать, сейчас наша экономика, цветет и пахнет. Может и пахнет, только чем?