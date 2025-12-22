НОВОСТИОбщество

Академик РАН: Россиянам не стоит переходить на четырехдневку, потому что им будет скучно

Кроме того, отказ от одного рабочего дня сильно ударит по экономике, считают эксперты

22 декабря 2025, 14:10, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Переход к четырехдневной рабочей неделе может вызвать у граждан России трудности с организацией досуга в течение трех выходных дней. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.

Он считает, что россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени и будут испытывать растерянность и скуку из-за дополнительного выходного. Кроме того, академик выразил опасения, что сокращение рабочей недели окажет неблагоприятное воздействие на экономическое состояние страны.

Работа отдых и развлечения

Комментарии 16

Avatar Picture
гость

14:19:00 22-12-2025

Правильно, россияне привыкли пахать, они ж не депутаты. Это депутатам платят столько, чтобы на дорогой отдых хватало. А работягам только на еду да китайские тряпки. Надо выходные вообще отменить, тогда россиянам никогда не будет скучно. Пришёл, упал в обморок, утром встал и пахать. Кредиты отрабатывать надо.

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:11 22-12-2025

гость (14:19:00 22-12-2025) Правильно, россияне привыкли пахать, они ж не депутаты. Это...
Забыли, что на лето Дума еще и в отпуск уходит

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:51 22-12-2025

Ещё вариант, думцев приземлить..

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:16:01 22-12-2025

"россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени " - это на основе каких данных сделаны подобные выводы

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

15:35:18 22-12-2025

гость (15:16:01 22-12-2025) "россияне не обладают достаточными навыками для проведения с... Скорее всего, на их собственном отношении к народу - как к животным.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

15:45:01 22-12-2025

гость (15:16:01 22-12-2025) "россияне не обладают достаточными навыками для проведения с... Он же академик РАН.Все знает.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:43 22-12-2025

Онищенка - это последний человек в мире, к мнению которого можно прислушиваться.
Он со времен Роспотребнадзорства чудит, ему во всех яблоках и вине вредные паразиты чудятся.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

15:43:57 22-12-2025

Всё это объясняется сутью нынешней власти.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:31 22-12-2025

"Он считает, что россияне не обладают достаточными навыками для проведения свободного времени и будут испытывать растерянность и скуку из-за дополнительного выходного." - Кроме как хамство, не могу никак иначе оценить данную фразу, это плевок в лицо миллионам, которые пашут, как лошади, изо дня в день.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:05:49 22-12-2025

Без денег скучно - открытие Академика.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:07:55 22-12-2025

Онищенко смешной, он хоть в маске ходит?
А то вирусы и прочее.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:26 22-12-2025

Кушать придется только 4 дня а остальные 3 лапу сосать. А так в принципе хорошо.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:17 22-12-2025

Надо же, какой внимательный и заботливый! Спасибо, отец родной!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:09 23-12-2025

За всех бы не говорили

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:43:30 23-12-2025

Страна медленно катится назад к 1861 году.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:29 23-12-2025

сильно ударит по экономике.. Можно подумать, сейчас наша экономика, цветет и пахнет. Может и пахнет, только чем?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров