В Госдуме назвали число рабочих и выходных дней в 2026 году
Длинных майских выходных не будет
17 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
В 2026 году россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.
Если прибавить к этому 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, то общее время отдыха за год может составить 146 дней.
Ключевые особенности графика:
-
новогодние каникулы станут самыми длинными и продлятся 12 дней – до 11 января 2026 года;
-
2025 год завершится короткой двухдневной рабочей неделей (29 и 30 декабря);
-
длинных четырехдневных выходных в мае 2026 года не будет. При этом, по словам депутата, общее количество дней отдыха и без них остается достаточным.
Таким образом, несмотря на отсутствие майских мини-каникул, общий баланс рабочих и выходных дней в будущем году сохранится.
