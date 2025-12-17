В Госдуме назвали число рабочих и выходных дней в 2026 году

Длинных майских выходных не будет

17 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2026 году россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

Если прибавить к этому 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, то общее время отдыха за год может составить 146 дней.

Ключевые особенности графика:

новогодние каникулы станут самыми длинными и продлятся 12 дней – до 11 января 2026 года;

2025 год завершится короткой двухдневной рабочей неделей (29 и 30 декабря);

длинных четырехдневных выходных в мае 2026 года не будет. При этом, по словам депутата, общее количество дней отдыха и без них остается достаточным.

Таким образом, несмотря на отсутствие майских мини-каникул, общий баланс рабочих и выходных дней в будущем году сохранится.