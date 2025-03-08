Александр Емельяненко заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы

Из-за грыжи у бойца отказали ноги

08 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Александр Емельяненко / Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру, несмотря на ухудшение здоровья.

В беседе с ТАСС спортсмен рассказал, что у него выскочила грыжа в шейном отделе позвоночника и пережала спинной нерв, из-за чего у него отказали ноги и теперь он вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Боец добавил, что его прооперируют в НИИ имени Склифосовского, после чего он будет проходить реабилитацию. Врачи при этом дают "прекрасные" прогнозы, так что Александр намерен в будущем вернуться на ринг.

"Я еще удивлю вас своими боями и победами. Через год? Как отпустит, как скажут. Буду стараться быстрее. Держим кулаки, ждем моих побед", – отметил он.

29 марта Емельяненко должен был провести реванш с блогером Артемом Тарасовым. На счету бойца 29 побед, девять поражений и одна ничья.