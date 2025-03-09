Алтайские легкоатлетки завоевали две награды в Москве
За медали боролись сильнейшие российские и белорусские спортсмены
09 марта 2025, 22:10, ИА Амител
Покрытие стадиона / Фото: pxhere.com/ru/photo/927243
Заключительный этап зимней серии соревнований "Снежная королева" прошел в столичном манеже ЦСКА. Медали там оспаривали сильнейшие российские, а также белорусские легкоатлеты.
У женщин барнаульская легкоатлетка Полина Ткалич стала лучшей в "гладком" беге на 400 метров. Еще одна алтайская спортсменка – Виктория Погребняк – показала второй результат на дистанции 60 метров с барьерами.
В турнире мужчин титулованный барнаульский барьерист Сергей Шубенков в этой же дисциплине показал пятый результат.
10:00:55 10-03-2025
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