Алтайский завод "Стройберг" снизил цену на газобетон

До конца февраля купить по выгодной цене можно и другие материалы

09 февраля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHAfocU

Стройматериалы "Стройберг" / Фото предоставлено компанией

Строительный сезон 2026 года может стать одним из самых непростых из-за колебаний цен и роста затрат на проекты. Чтобы поддержать строительные компании, завод "Стройберг" объявил акцию. До 28 февраля 2026 года автоклавный газобетон торговой марки "Стройберг" продают по цене 6400 рублей за один кубометр. Специальные условия также действуют на силикатную перегородочную плиту и силикатный стеновой блок.

Взаимовыручка и поддержка

На старте нового сезона завод решил поддержать частных застройщиков и компании. В "Стройберге" отмечают: более чем за 80 лет работы предприятие прошло не один сложный период и хорошо понимает, насколько важны стабильные поставки и прогнозируемые условия закупа на строительном рынке.

Материалы "Стройберга" неизменно востребованы при возведении частных домов, коттеджных поселков и многоквартирных зданий. В компании подчеркивают, что продукция сочетает прочность, долговечность и удобство монтажа. Например, силикатная плита позволяет быстрее собрать межкомнатные перегородки и помогает снизить расходы на последующий ремонт.

Стройматериалы "Стройберг" / Фото предоставлено компанией

Ставка на партнерство

«Мы работаем для того, чтобы качественные материалы оставались доступными, а строительство — стабильным и уверенным процессом, несмотря на рыночные вызовы», — прокомментировал генеральный директор АО "Силикатчик", торговой марки "Стройберг" Михаил Дыров.

В компании готовы подбирать условия работы под каждого клиента с учетом масштаба и длительности объекта. Чем больше потребность в продукции, тем комфортнее условия закупа на заводе "Стройберг".

Завод "Стройберг"

Адрес: ​Барнаул, ул. Силикатная, 16​, 2 этаж

График работы: пн-пт — 08:00–17:00, перерыв с 12:00 до 13:00; сб — 08:00–14:00; вс — выходной

"ВКонтакте"

"Телеграм"

СайтООО "ПСК", ИНН 2222825856

Реклама