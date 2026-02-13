В Барнауле на три месяца перекроют улицу Чкалова для реконструкции канализации
Работы необходимы для повышения надежности и пропускной способности системы водоотведения центральной части города
13 февраля 2026, 11:15, ИА Амител
В Барнауле с понедельника, 16 февраля, стартуют работы по реконструкции канализационного коллектора № 6 по улице Чкалова. До 30 апреля будет перекрыто движение транспорта от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.
Проект предусматривает замену участка протяженностью 421,3 метра с увеличением диаметра трубопровода с 700 до 900 мм. Общий объем инвестиций в обновление инженерной сети составляет 61 млн рублей.
«Мы проводим реконструкцию этого участка коллектора в рамках нашей инвестиционной программы. Это системная и плановая модернизация инфраструктуры, которая эксплуатируется десятилетиями. Замена изношенного трубопровода на улице Чкалова на новый, большего диаметра, повысит надежность и пропускную способность системы водоотведения центральной части Барнаула, а также создаст резерв для ее будущего развития», — пояснил генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.
Подрядная организация выполнит прокладку нового канализационного трубопровода преимущественно методом горизонтально-направленного бурения.
«Применение технологии позволит существенно сократить сроки реконструкции, уменьшить объем земляных работ, избежать масштабных раскопок и сохранить целостность дорожного покрытия и других подземных коммуникаций на большей части трассы», — подчеркнули в водоканале.
15:04:13 13-02-2026
"прикольно"... Проезд на горького от кирова от припаркованных авто студентов БЮИ очистят? чтобы граждане домой в близлежащие дома могли попасть?
15:12:51 13-02-2026
Как Андрей очень обтекаемо описал ситуацию с подключением нового дома к общей системе))))
15:31:59 13-02-2026
Гость (15:12:51 13-02-2026) Как Андрей очень обтекаемо описал ситуацию с подключением н... А что ему мешает нормально сказать, что подключаем новый дом? Дом построен, его видно, он не под землей построен, не засекречен. Его надо подключить, это очевидно же.