В Барнауле на три месяца перекроют улицу Чкалова для реконструкции канализации

Работы необходимы для повышения надежности и пропускной способности системы водоотведения центральной части города

13 февраля 2026, 11:15, ИА Амител

Сквер на улице Чкалова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с понедельника, 16 февраля, стартуют работы по реконструкции канализационного коллектора № 6 по улице Чкалова. До 30 апреля будет перекрыто движение транспорта от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.

Проект предусматривает замену участка протяженностью 421,3 метра с увеличением диаметра трубопровода с 700 до 900 мм. Общий объем инвестиций в обновление инженерной сети составляет 61 млн рублей.

«Мы проводим реконструкцию этого участка коллектора в рамках нашей инвестиционной программы. Это системная и плановая модернизация инфраструктуры, которая эксплуатируется десятилетиями. Замена изношенного трубопровода на улице Чкалова на новый, большего диаметра, повысит надежность и пропускную способность системы водоотведения центральной части Барнаула, а также создаст резерв для ее будущего развития», — пояснил генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.

Подрядная организация выполнит прокладку нового канализационного трубопровода преимущественно методом горизонтально-направленного бурения.