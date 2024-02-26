Антитеррористические учения пройдут в Барнауле
27 февраля из-за этого могут перекрыть дорогу в поселок Лесной
26 февраля 2024, 13:59, ИА Амител
Сотрудник ФСБ / Фото: сайт ФСБ / fsb.ru
Антитеррористические учения состоятся в Барнауле 27 и 28 февраля, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В эти дни различные ведомства будут отрабатывать комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы.
В связи с этим 27 февраля с 09:00 возможно временное ограничение движения в поселок Лесной.
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