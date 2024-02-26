Антитеррористические учения пройдут в Барнауле

27 февраля из-за этого могут перекрыть дорогу в поселок Лесной

26 февраля 2024, 13:59, ИА Амител

Сотрудник ФСБ / Фото: сайт ФСБ / fsb.ru

Антитеррористические учения состоятся в Барнауле 27 и 28 февраля, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В эти дни различные ведомства будут отрабатывать комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы.

В связи с этим 27 февраля с 09:00 возможно временное ограничение движения в поселок Лесной.