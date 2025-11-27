Барнаул готовится к зиме. В администрации обсудили пожарную безопасность и уборку снега

Ключевой темой стала ситуация в жилом секторе накануне зимы и праздничного периода

27 ноября 2025, 13:50, ИА Амител

Источник фото: barnaul.org

На заседании городской комиссии по ЧС в Барнауле обсудили, как в городе пройдет зима: от пожарной обстановки, где число возгораний в жилом секторе остается высоким, несмотря на общее снижение пожаров, до безопасности на льду и готовности улично-дорожной сети к снегопадам. Специалисты МЧС, администрации и коммунальных служб представили данные, назвали главные риски и предложили меры – от регулярных рейдов и профилактики среди населения до круглосуточной работы снегоуборочной техники и контроля подъездов к социально значимым объектам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заседание городской комиссии по ЧС и пожарной безопасности прошло под руководством заместителя главы администрации Барнаула Игоря Лисина. Ключевой темой стала ситуация в жилом секторе накануне зимы и праздничного периода. Как сообщил заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности МЧС Андрей Колесников, в городе зафиксировано снижение общего числа пожаров до 1413 случаев, а число возгораний в жилых домах уменьшилось на 17%. Однако именно жилой сектор по-прежнему остается самым уязвимым – здесь происходит более 64% всех пожаров.

Колесников подчеркнул, что растет число погибших, хотя пострадавших стало меньше. Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем – почти 80% всех происшествий. К этому добавляются нарушения при эксплуатации печей, дымоходов и электрооборудования.

Чтобы избежать всплеска происшествий зимой и во время новогодних праздников, предложено усилить информирование горожан о базовых мерах пожарной безопасности, активизировать рейды в частном секторе и многоквартирных домах, а также уделить внимание точкам продажи пиротехники, проводя профилактические проверки.

«В период неблагоприятных метеоявлений с усилением ветра и обильными снегопадами для своевременного реагирования оперативных служб на возможные чрезвычайные происшествия, в том числе пожары, необходимо организовать своевременную очистку придомовых территорий многоквартирных жилых домов от снега, обеспечить подъезды к социально значимым объектам и источникам противопожарного водоснабжения, предусмотреть дежурство техники в пригородных поселках и частном секторе», – отметил Игорь Лисин.

О безопасности на водоемах в зимний период комиссию проинформировал заместитель начальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко. Он отметил, что в Барнауле уже запущен целый комплекс мер: проходят этапы акции "Безопасный лед", организуются рейды у водных объектов с раздачей памяток и беседами с отдыхающими. На территориях рядом со школами работают "родительские патрули", которые следят, чтобы дети не выходили на лед без присмотра взрослых, а в учебных учреждениях для школьников проводят тематические занятия. На водоемах города установлено более 50 предупреждающих знаков "Переход (переезд) по льду запрещен".

Игорь Лисин поручил районным администрациям вместе с ГОЧС, инспекторским отделением ГИМС, полицией, народными дружинами и общественными организациями продолжить рейды у водных объектов. Комитету по образованию рекомендовано усилить разъяснительную работу с учащимися о правилах поведения на льду.

О том, как город будет справляться со снежными заносами зимой и обеспечивать бесперебойную работу транспорта, доложил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

«Работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний период будут организованы в круглосуточном режиме. Работу техники также круглосуточно координирует центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой", в ночное время и выходные дни будет организовано дежурство сотрудников», – отметил руководитель профильного комитета.

Всего к зимнему содержанию Барнаула в этом году привлекут более 390 человек – водителей, трактористов и дорожных рабочих. Для обработки улиц заготовлено свыше 63 тысяч тонн противогололедного материала, подготовлено более 240 единиц снегоуборочной техники. При необходимости город дополнительно задействует арендованные машины. Валерий Ведяшкин напомнил, что за счет городского бюджета в этом году закупили семь новых коммунально-дорожных машин на базе КамАЗ стоимостью 48 млн рублей. Эти машины работают круглый год: летом поливают и подметают улицы, зимой убирают снег и распределяют реагенты.

Особый акцент участники заседания сделали на работе в период сильных снегопадов. Дорожным предприятиям поручено в сложных условиях в первую очередь обеспечивать подъезды к социально значимым объектам, свободный проход общественного транспорта и помощь спецтехнике экстренных служб.