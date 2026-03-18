В России пасхальный кулич превратился в маркетинговый инструмент
Кулич становится не символом веры, а частью праздничного набора
18 марта 2026, 14:45, ИА Амител
В Москве кулич превратился в важный маркетинговый инструмент, рассказала трендвотчер Регина Ахметова в интервью "Москве 24". В столице уже можно встретить куличи, продающиеся в ресторанах и кондитерских по ценам в десятки тысяч рублей и ограниченными сериями.
Ахметова объясняет, что такие дорогие куличи покупают не столько ради самого продукта, который можно испечь самостоятельно или приобрести дешевле, сколько ради эмоций и статуса. По ее словам, бренды сегментируют аудиторию, предлагая эксклюзивные изделия, которые подчеркивают социальный статус.
На московских витринах уже появились праздничные новинки. Например, один из куличей выполнен в виде шоколадной матрешки высотой полметра. Внутри него находится тесто на шафране, а снаружи — ручная роспись и съедобный кокошник. Цена такого кулича составляет 33 тысячи рублей.
Кондитер Екатерина Абрамова отмечает, что клиенты хотят видеть что-то новое на праздник, поэтому кондитеры с каждым годом предлагают более оригинальные варианты.
«Авторские куличи не могут стоить дешево, так как они требуют ручного труда и более сложных технологий по сравнению с массовыми куличами, производимыми на больших предприятиях», — пояснила кондитер.
Священник Стахий Колотвин напомнил, что цена кулича не должна влиять на духовные ценности. Он считает, что совместное приготовление кулича с семьей сближает людей.
«Великий пост подразумевает добрые дела и благотворительность, и если у человека нет времени и средств на благотворительность, но есть деньги на дорогие куличи, это может быть неугодно Господу», — заключил священник.
14:59:50 18-03-2026
"Цена такого кулича составляет 33 тысячи рублей."----------- Сатана - правитель этого мира забавляется.
14:59:51 18-03-2026
это может быть неугодно Господу - пусть не смотрит куда люди тратят свои деньги
15:56:09 18-03-2026
Гость (14:59:51 18-03-2026) это может быть неугодно Господу - пусть не смотрит куда люд... Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею.
16:08:43 18-03-2026
Гость (15:56:09 18-03-2026) Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею.... ну расскажи ка поподробнее о сказочном персонаже
17:40:39 18-03-2026
Гость (15:56:09 18-03-2026) Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею....
А вы лично с ним знакомы?
15:15:35 18-03-2026
Разве можно есть куличи в Рамадан?
19:36:35 18-03-2026
Гость (15:15:35 18-03-2026) Разве можно есть куличи в Рамадан?... Почему нет? После заката солнца хоть собаку ешь. Никем не запрещено.
16:09:37 18-03-2026
Главное, кулич порезать кластерами через точку роста и наполниться энергией развития.
08:40:38 19-03-2026
"В Москве кулич превратился в важный маркетинговый инструмент"
Да и вообще вся РЦП превратилась в Гипермаркет, на всем своя цена. Наверное, теперь только где то в глуши прийти в деревяную небольшую церквушку и излить душу батюшке(который истинно служит вере, а не зарабатывает на ней) просто так и поставить свечку. Нашему попу, разъезжающему на лэнд крузере вряд ли моя исповедь будет интересна