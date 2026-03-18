НОВОСТИЭкономика

В России пасхальный кулич превратился в маркетинговый инструмент

Кулич становится не символом веры, а частью праздничного набора

18 марта 2026, 14:45, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Москве кулич превратился в важный маркетинговый инструмент, рассказала трендвотчер Регина Ахметова в интервью "Москве 24". В столице уже можно встретить куличи, продающиеся в ресторанах и кондитерских по ценам в десятки тысяч рублей и ограниченными сериями.

Ахметова объясняет, что такие дорогие куличи покупают не столько ради самого продукта, который можно испечь самостоятельно или приобрести дешевле, сколько ради эмоций и статуса. По ее словам, бренды сегментируют аудиторию, предлагая эксклюзивные изделия, которые подчеркивают социальный статус.

На московских витринах уже появились праздничные новинки. Например, один из куличей выполнен в виде шоколадной матрешки высотой полметра. Внутри него находится тесто на шафране, а снаружи — ручная роспись и съедобный кокошник. Цена такого кулича составляет 33 тысячи рублей.

Кондитер Екатерина Абрамова отмечает, что клиенты хотят видеть что-то новое на праздник, поэтому кондитеры с каждым годом предлагают более оригинальные варианты.

«Авторские куличи не могут стоить дешево, так как они требуют ручного труда и более сложных технологий по сравнению с массовыми куличами, производимыми на больших предприятиях», — пояснила кондитер.

Священник Стахий Колотвин напомнил, что цена кулича не должна влиять на духовные ценности. Он считает, что совместное приготовление кулича с семьей сближает людей.

«Великий пост подразумевает добрые дела и благотворительность, и если у человека нет времени и средств на благотворительность, но есть деньги на дорогие куличи, это может быть неугодно Господу», — заключил священник.

Какого числа в 2026 году будет православная Пасха и как принято ее отмечать?

Рассказываем, какие традиции и запреты есть у Воскресения Христова
НОВОСТИОбщество

культура праздники религия пасха
Читайте также в сюжете: Пасха-2026

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:59:50 18-03-2026

"Цена такого кулича составляет 33 тысячи рублей."----------- Сатана - правитель этого мира забавляется.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:51 18-03-2026

это может быть неугодно Господу - пусть не смотрит куда люди тратят свои деньги

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:09 18-03-2026

Гость (14:59:51 18-03-2026) это может быть неугодно Господу - пусть не смотрит куда люд... Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:43 18-03-2026

Гость (15:56:09 18-03-2026) Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею.... ну расскажи ка поподробнее о сказочном персонаже

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:39 18-03-2026

Гость (15:56:09 18-03-2026) Не знаешь Бога, а потому порешь ахинею....
А вы лично с ним знакомы?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:35 18-03-2026

Разве можно есть куличи в Рамадан?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:35 18-03-2026

Гость (15:15:35 18-03-2026) Разве можно есть куличи в Рамадан?... Почему нет? После заката солнца хоть собаку ешь. Никем не запрещено.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

16:09:37 18-03-2026

Главное, кулич порезать кластерами через точку роста и наполниться энергией развития.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:38 19-03-2026

"В Москве кулич превратился в важный маркетинговый инструмент"

Да и вообще вся РЦП превратилась в Гипермаркет, на всем своя цена. Наверное, теперь только где то в глуши прийти в деревяную небольшую церквушку и излить душу батюшке(который истинно служит вере, а не зарабатывает на ней) просто так и поставить свечку. Нашему попу, разъезжающему на лэнд крузере вряд ли моя исповедь будет интересна

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров