Кулич становится не символом веры, а частью праздничного набора

18 марта 2026, 14:45, ИА Амител

В Москве кулич превратился в важный маркетинговый инструмент, рассказала трендвотчер Регина Ахметова в интервью "Москве 24". В столице уже можно встретить куличи, продающиеся в ресторанах и кондитерских по ценам в десятки тысяч рублей и ограниченными сериями.

Ахметова объясняет, что такие дорогие куличи покупают не столько ради самого продукта, который можно испечь самостоятельно или приобрести дешевле, сколько ради эмоций и статуса. По ее словам, бренды сегментируют аудиторию, предлагая эксклюзивные изделия, которые подчеркивают социальный статус.

На московских витринах уже появились праздничные новинки. Например, один из куличей выполнен в виде шоколадной матрешки высотой полметра. Внутри него находится тесто на шафране, а снаружи — ручная роспись и съедобный кокошник. Цена такого кулича составляет 33 тысячи рублей.

Кондитер Екатерина Абрамова отмечает, что клиенты хотят видеть что-то новое на праздник, поэтому кондитеры с каждым годом предлагают более оригинальные варианты.

«Авторские куличи не могут стоить дешево, так как они требуют ручного труда и более сложных технологий по сравнению с массовыми куличами, производимыми на больших предприятиях», — пояснила кондитер.

Священник Стахий Колотвин напомнил, что цена кулича не должна влиять на духовные ценности. Он считает, что совместное приготовление кулича с семьей сближает людей.