Барнаульцы смогут пройти профилактический медосмотр 26 апреля
Обследование проведут на базе ТЦ "Сельхозрынок"
25 апреля 2025, 14:31, ИА Амител
Жители Барнаула смогут пройти профилактический медосмотр 26 апреля, сообщили в администрации города.
Обследование проведут по адресу улица Северо-Западная, 6, на базе ТЦ "Сельхозрынок" с 10:00 до 15:00.
"За 25–30 минут сотрудники проведут комплексный анализ здоровья, в том числе можно узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, внутриглазное и артериальное давление", – рассказали в мэрии.
Обратившимся также дадут рекомендации по составлению рациона, отказу от вредных привычек, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
Для прохождения осмотра необходимо предъявить паспорт, полис и СНИЛС.
16:45:55 25-04-2025
"Бизнес" такой от страховой медицины? А к врачу, при необходимости не попасть.
15:14:19 26-04-2025
Особенно важный показатель - мышечная сила рук!!! Вот такой комплексный анализ здоровья! Позорище.