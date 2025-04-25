Барнаульцы смогут пройти профилактический медосмотр 26 апреля

Обследование проведут на базе ТЦ "Сельхозрынок"

25 апреля 2025, 14:31, ИА Амител

Фото: Marcelo Leal / unsplash.com

Жители Барнаула смогут пройти профилактический медосмотр 26 апреля, сообщили в администрации города.

Обследование проведут по адресу улица Северо-Западная, 6, на базе ТЦ "Сельхозрынок" с 10:00 до 15:00.

"За 25–30 минут сотрудники проведут комплексный анализ здоровья, в том числе можно узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, внутриглазное и артериальное давление", – рассказали в мэрии.

Обратившимся также дадут рекомендации по составлению рациона, отказу от вредных привычек, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Для прохождения осмотра необходимо предъявить паспорт, полис и СНИЛС.