Барнаулец стал "комнатным дачником" и выращивал коноплю для борьбы с мучительной мигренью

18 марта 2026, 10:40, ИА Амител

Барнаулец в комнате выращивал коноплю / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Барнаула, который в своей квартире выращивал коноплю, сообщает региональное МВД.

«В одной из комнат было несколько гроубоксов, в которых находились горшки с укорененными в грунт растениями внешне схожими с коноплей. Для них был создан парниковый эффект, установлены тепловые лампы, осушители и вентиляторы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что семена заказал на одном из маркетплейсов, далее прорастил их и высадил в горшки. Он пояснил, что "садоводством" занимался в течение года, а конопля ему нужна была исключительно в лечебных целях для борьбы с регулярно мучающей его мигренью.

Барнаульцу грозит до трех лет лишения свободы за "незаконное хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Алтайском крае задержали культработницу, которая "вдохновлялась" от мешка марихуаны в старинном шкафу. Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.