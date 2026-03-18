Барнаулец стал "комнатным дачником" и выращивал коноплю для борьбы с мучительной мигренью

Мужчина признался, что семена заказал на одном из маркетплейсов

18 марта 2026, 10:40, ИА Амител

Барнаулец в комнате выращивал коноплю / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Барнаулец в комнате выращивал коноплю / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Барнаула, который в своей квартире выращивал коноплю, сообщает региональное МВД.

«В одной из комнат было несколько гроубоксов, в которых находились горшки с укорененными в грунт растениями внешне схожими с коноплей. Для них был создан парниковый эффект, установлены тепловые лампы, осушители и вентиляторы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что семена заказал на одном из маркетплейсов, далее прорастил их и высадил в горшки. Он пояснил, что "садоводством" занимался в течение года, а конопля ему нужна была исключительно в лечебных целях для борьбы с регулярно мучающей его мигренью.

Барнаульцу грозит до трех лет лишения свободы за "незаконное хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Алтайском крае задержали культработницу, которая "вдохновлялась" от мешка марихуаны в старинном шкафу. Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Комментарии 14

Гость

11:03:02 18-03-2026

Конопля, это не только дурь, а еще и ценный продукт растениеводства, в том числе и в медицинских целях.

@

11:31:40 18-03-2026

Гость (11:03:02 18-03-2026) Конопля, это не только дурь, а еще и ценный продукт растение...
Сырьё из конопли исконно служила для производства различных материалов, пока её не стали целенаправленно демонизировать, потому как продукция, изготовленная из этого растения, не вписывается в политику искусственного устаревания.

Кхм...

11:26:49 18-03-2026

Соседи - молодцы. Добрейшей души люди.🤣

Гость

11:39:22 18-03-2026

Внимательные.

Кхм...

12:09:11 18-03-2026

Очень. 🤣
🤣

Гость

12:46:14 18-03-2026

где и что про соседей написано? фантазии?

Гость

13:10:52 18-03-2026

а как узнали, что именно к этому товарищу следует наведаться?

Гость

11:39:36 18-03-2026

Настанет время когда это легализуют, а сегодня вот так у нас. С головой дружить не научились, а распоряжения выполнять под козырек.

Гость

15:41:17 18-03-2026

Никогда - только химия в супермаркетах!

соседи - крысы

11:40:57 18-03-2026

Вот поэтому никогда никого нельзя впускать в дом!

Кхм...

12:11:50 18-03-2026

Околотошные с вами не согласятся. Ведь "злую порочную волю" удобнее всего искать в жилищах, где она и свивает себе гнездо! Особенно, если в жилище есть закладные свидетельства в шкапчике! 🤣
Musik

12:45:41 18-03-2026

Они и подбросили.

Гость

13:00:52 18-03-2026

Садовод сам во всём сознался. Поделом ему, болтуну неуёмному. И где купил рассказал, и как использовал рассказал. Всё сам, всё сам. Нет бы рот закрыть и пусть адвокат работает. Теперь пусть посидит подумает о вреде колорадов на огороде.

Олег

15:39:39 18-03-2026

Коров и прочих отбирают, ботаников притесняют, а за что люди на СВО воюют?!

