На Алтае культработница "вдохновлялась" от мешка марихуаны в старинном шкафу
Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы
06 февраля 2026, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители изъяли почти 3 кг марихуаны у 43-летней жительницы села, работающей в сфере культурно-массового досуга, сообщает региональное МВД.
«В ходе обыска оперативники обнаружили в старинном шкафу, стоящем на веранде, картонную коробку, в которой находилось четыре пакета с растительной массой, а также холщовый мешок с высушенными листьями», — рассказали в ведомстве.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом общей массой около трех килограммов.
Женщина призналась, что собирала дикорастущую коноплю неподалеку от своего населенного пункта и хранила исключительно "для личного употребления и получения вдохновения". Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
11:14:05 06-02-2026
Если всех культработников наркоманов пересажать, то на выходе будем иметь новых исполнителей шансона и блатняка, так востребованных в нашем пропитанном тюремной культурой обществе.
14:35:29 06-02-2026
Странно. Позапрошлым летом вызывали полицию из-за плантации конопли в палисаднике. Несмотря на это, уничтожили только в конце лета, когда кусты были выше 2 метров. Комментаторы на сайте писали, что нечего возмущаться, в нашей местности конопля безвредная. Что тогда людей привлекают к ответственности за хранение безвредного растения?
p.s. Прошлым летом конопля снова росла на том же участке, но в полицию сообщать не стали, если им неинтересно. Так-то вроде участковые есть, явно за сезон хоть раз мимо проходили, видели.
15:14:29 06-02-2026
Я за свою жизнь (49) участкового ни разу на обходе частного сектора не видел.
15:55:24 06-02-2026
Гость (15:14:29 06-02-2026) Я за свою жизнь (49) участкового ни разу на обходе частного ... Это не частный сектор, а хрущевка. Большой двор. До пр. Ленина 80м.
15:26:16 06-02-2026
Вот как они к ней попали в дом (почему)? Работник культуры, не дебошир-забулдыга. Значит кто то сообщил. Не понятно.