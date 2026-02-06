НОВОСТИПроисшествия

На Алтае культработница "вдохновлялась" от мешка марихуаны в старинном шкафу

Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы

06 февраля 2026, 10:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
В Алтайском крае правоохранители изъяли почти 3 кг марихуаны у 43-летней жительницы села, работающей в сфере культурно-массового досуга, сообщает региональное МВД.

«В ходе обыска оперативники обнаружили в старинном шкафу, стоящем на веранде, картонную коробку, в которой находилось четыре пакета с растительной массой, а также холщовый мешок с высушенными листьями», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом общей массой около трех килограммов.

Женщина призналась, что собирала дикорастущую коноплю неподалеку от своего населенного пункта и хранила исключительно "для личного употребления и получения вдохновения". Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Комментарии 5

Гость

11:14:05 06-02-2026

Если всех культработников наркоманов пересажать, то на выходе будем иметь новых исполнителей шансона и блатняка, так востребованных в нашем пропитанном тюремной культурой обществе.

Гость

14:35:29 06-02-2026

Странно. Позапрошлым летом вызывали полицию из-за плантации конопли в палисаднике. Несмотря на это, уничтожили только в конце лета, когда кусты были выше 2 метров. Комментаторы на сайте писали, что нечего возмущаться, в нашей местности конопля безвредная. Что тогда людей привлекают к ответственности за хранение безвредного растения?
p.s. Прошлым летом конопля снова росла на том же участке, но в полицию сообщать не стали, если им неинтересно. Так-то вроде участковые есть, явно за сезон хоть раз мимо проходили, видели.

Гость

15:14:29 06-02-2026

Я за свою жизнь (49) участкового ни разу на обходе частного сектора не видел.

Гость

15:55:24 06-02-2026

Гость (15:14:29 06-02-2026) Я за свою жизнь (49) участкового ни разу на обходе частного ... Это не частный сектор, а хрущевка. Большой двор. До пр. Ленина 80м.

Гость

15:26:16 06-02-2026

Вот как они к ней попали в дом (почему)? Работник культуры, не дебошир-забулдыга. Значит кто то сообщил. Не понятно.

