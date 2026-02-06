На Алтае культработница "вдохновлялась" от мешка марихуаны в старинном шкафу

Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы

06 февраля 2026, 10:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае правоохранители изъяли почти 3 кг марихуаны у 43-летней жительницы села, работающей в сфере культурно-массового досуга, сообщает региональное МВД.

«В ходе обыска оперативники обнаружили в старинном шкафу, стоящем на веранде, картонную коробку, в которой находилось четыре пакета с растительной массой, а также холщовый мешок с высушенными листьями», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом общей массой около трех килограммов.

Женщина призналась, что собирала дикорастущую коноплю неподалеку от своего населенного пункта и хранила исключительно "для личного употребления и получения вдохновения". Теперь ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.