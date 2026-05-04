Инициатива может повлиять на планы тысяч людей, планирующих оформить российское гражданство в ближайшие годы

04 мая 2026, 15:40, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Правительство России внесло в ГД законопроекты, предусматривающие увеличение размеров государственных пошлин. Один из них предполагает установление сбора в размере 50 тысяч рублей как за оформление, так и за отказ от гражданства Российской Федерации. Эти документы уже опубликованы в базе данных нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

Также предлагается повысить сбор за выдачу вида на жительство для иностранцев до 30 тысяч рублей и за его замену — до 6 тысяч.

Планируется ввести пошлину в размере 5 тысяч рублей за оформление временных разрешений на проживание и за их восстановление при утрате, повреждении или хищении документов, удостоверяющих личность. Эта же сумма будет взиматься при выдаче временных разрешений для целей обучения.

«От уплаты госпошлины за получение гражданства РФ освобождаются лица, ранее имевшие гражданство СССР, а также участники программы переселения соотечественников и их семьи», - сообщается в документе.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт о военной службе в Вооруженных силах РФ или других формированиях на срок не менее года в рамках СВО, а также члены их семей (включая случаи гибели), освобождаются от уплаты пошлины за получение гражданства и выдачу вида на жительство.

Ранее в Госдуме предложили выдавать гражданство только лицам без судимости.