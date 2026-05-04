Астроном: в некоторых случаях магнитные бури влияют на самочувствие человека
Подготовка и профилактика помогают значительно снизить дискомфорт
04 мая 2026, 16:20, ИА Амител
Когда Солнце выбрасывает корональную массу, создавая облака солнечного вещества, превосходящие по размерам Землю, происходят вспышки, вызывающие магнитные бури. Эти бури могут повредить технику, спутники и вызвать токи в линиях электропередачи. Однако влияние магнитных бурь на здоровье человека часто преувеличивается, отметил астроном, кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев в интервью для 360.ru.
По словам эксперта, хотя магнитные бури могут оказывать некоторое воздействие на самочувствие людей, убедительных научных доказательств этого пока нет. Ученым предстоит провести дополнительные исследования в этой области.
«Люди могут чувствовать себя плохо не только из-за самой магнитной бури, но и из-за своих ожиданий, — говорит астроном. — Они могут обратить внимание на незначительные изменения в своем состоянии, которые в обычных условиях остались бы незамеченными».
Магнитное поле Земли очень слабое, а вызванные бурями изменения еще слабее. Поэтому вероятность их значительного влияния на человека крайне мала, подытожил Глянцев.
17:11:48 04-05-2026
Астроном может дважды посмотреть на Солнце в свой телескоп- один раз левым глазом, и второй раз- правым .
18:17:59 04-05-2026
Он же не медик, откуда может знать? А брехунок очередной!