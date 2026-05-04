"Солнечный бал-2026": лучшие моменты одного из самых крутых танцевальных событий в Сибири

Барнаул уже 17-раз становится одной из крупнейших площадок для исполнителей сценического бального танца в Сибири

04 мая 2026, 15:47, ИА Амител

Солнечный бал-2026/Фото: Е.Савина

Если вы не видели эту красоту своими глазами — стенайте и кусайте локти. Потому что в следующий раз это событие произойдет в Барнауле только через год. И будет (мы уверены) тоже красиво, но все-таки по-другому.

2 мая 2026 года в Барнауле, на крупнейшей сцене Алтайского края – Краевого Драматического театра им. В. М. Шукшина состоялся XVII Международный фестиваль "Солнечный Бал-2026".

Весь день — с утра до самого вечера - 650 участников из городов Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Алтай выступали, танцевали, играли, восхищали и похищали сердца зрителей.

Солнечный бал-2026. Дети / Фото: Е.Савина

Восемь возрастных категорий артистов — трехлетние умилительные малыши, очаровательные подростки, зажигательные танцоры и элегантно-прекрасные 45+летние леди и джентльмены.

"Солнечный бал" — абсолютно для всех, кто любит танцы и готов делиться с миром этой любовью. На одной сцене выступают и профессионалы, и любители. танцоры на инвалидных колясках и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Это - особая Вселенная, где главным является только танец. Жюри из 12 специалистов — хореографов, преподавателей творческих вузов и представителей профессионального сообщества оценивали, насколько участникам удается передать эмоции через движения, технику и красоту танца.

Солнечный бал-2026. Юниоры / Фото: Е.Савина

Всего были разыграны награды в 35-ти конкурсных номинациях. Все участники фестиваля получили также памятные медали и сувениры фестиваля, подарки от партнеров и спонсоров мероприятия.

А еще очень в рамках фестиваля прошли мастер-классы эксперта и особого гостя "Солнечного бала" - Дины Ахметгареевой, трехкратной Чемпионки Мира, семикратной Чемпионки России по латиноамериканскому сиквею.

Зрители Барнаула унесли с собой море эмоций, восхищения и настроения волшебства.

Солнечный бал-2026. Как это было / Фото: Е.Савина

Тем, кто побывал на этом удивительном балу, предлагаем еще раз погрузиться в эмоции с помощью фотографий Евгении Савиновой. А тем, кто не смог — увидеть и понять, что пропустили и в следующий раз обязательно его посетить.

Что такое "Солнечный бал"?

Фестиваль проводится в Барнауле ежегодно вот уже 17 лет подряд. Мероприятие ни разу не отменялось даже, когда бушевала эпидемия ковида - в 2020 году "бал" прошел онлайн: участники записывали свои выступления на видео.Сегодня Солнечный бал - одна из крупнейших площадок для исполнителей сценического бального танца в Сибири. Собирает десятки коллективов и участников разных уровней подготовки, включая начинающих танцоров и профессионалов.

Организатор фестиваля - Лариса Любивая, основатель знаменитой студии танца "Лариса".