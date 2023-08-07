Всего бахчевыми культурами в Алтайском крае засеяно более 634 гектаров, большую часть из них занимают арбузы

07 августа 2023, 07:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае официально стартовал сезон торговли арбузами. Во фруктово-овощных киосках и палатках это сладкое лакомство чаще всего привозное. Но мало кто знает, что сочные, сладкие и очень вкусные арбузы уже не первый год выращивают в самых жарких районах нашего региона: Кулундинском, Рубцовском, Угловском и Михайловском. Некоторые аграрии уже приступили к уборке ранних сортов арбузов, другие выйдут в поля через две недели. Как выращивают арбузы в Сибири, чем они отличаются от своих собратьев из Казахстана и где их можно купить, в материале amic.ru.

Не только красные и полосатые, но и экзотические

Михаил Рассохин выращивает бахчевые культуры в Кулундинской степи недалеко от села Курск уже 10 год. А продает он их прямо с поля. Оптовики вывозят сладкое лакомство фурами. Приезжают и жители близлежащих населенных пунктов: кто-то купит один-два, а кто-то загружает полный багажник. Цена для всех одинаковая – 20 рублей за килограмм.

"За деньгами не гонюсь, куда важнее мое честное имя. Травить химией своих земляков я никогда не буду. Поэтому и нет у меня арбузов по 25 килограммов, в естественных условиях они вырастают стандартные – на 7-9 килограммов", – говорит Михаил Рассохин.

В этом году восемью сортами сахарного лакомства у мужчины занята площадь в четыре гектара. Кстати, далеко не все арбузы здесь полосатые и красные. Например, корка у скороспелого гибрида "редстар" черная, а у экзотической "шампани" желтая мякоть и вкусом она больше похожа на дыню, рассказывает бахчевод.

Чтобы ранние сорта поспели к началу августа, в середине мая Михаил высаживает семечки арбузов под пленку, где организован капельный полив. Как только всходы начинают упираться в материал, пленку открывают, для растений делают "воротник" из земли и растения начинают активно расти под прямыми солнечными лучами.

"Первый урожай "редстара" мы уже собрали и отгрузили. Через неделю-полторы пойдут арбузы "асман", "топ ган" и "шампань". Их мы тоже выращиваем сначала под пленкой. Те, что мы сажаем в открытый грунт, будем убирать в 18-20 числах августа. Урожайность в этом году хорошая – в зависимости от сорта 20-35 тонн с гектара", – рассказывает Михаил Рассохин.

Погода внесла свои коррективы

Хорошие виды на урожай в этом году были и у братьев Холиковых, которые выращивают арбузы в Угловском районе уже более 20 лет. Этой культурой в их хозяйстве заняты поля общей площадью более 100 гектаров и они рассчитывали получить 40 тонн с гектара. В прошлые годы в начале августа они тоже вели активный сбор ранних сортов. Но в этом году свои коррективы внесла погода: 5 июля прошел град размером с перепелиное яйцо и уничтожил урожай на площади порядка 150 гектаров, рассказывает Сухроб Холиков.

"У нас в районе арбузы выращивают пять хозяйств, в Угловском у троих крестьян урожай побило градом. Убытки очень большие. С осени нужно платить кредит, чем мы будем рассчитываться – я не знаю", – говорит Гайрат.

Сухроб отмечает, что уход за бахчевыми очень трудоемкий. Среднеспелые сорта сажают сразу в грунт, но такие арбузы поспевают к концу августа – началу сентября. Чтобы как можно раньше получить первый урожай полосатых, часть семечек еще в апреле крестьяне высаживают в стаканчики и выращивают их теплицах. В мае рассаду пересаживают на поля, на которых организуют капельный полив. Прополка и сбор тоже делаются вручную. Только убирать в хозяйстве почти нечего. На полях, что побило градом, новые арбузы еще размером с кулак и поспеют они только к середине сентября. И то, если не нагрянут морозы. А они на Алтае случаются и в конце августа.

На тех полях, что уцелели, Холиковы начали уборку 15 июля. Средний вес арбузов на них 7-8 килограммов. От "полосатых" из Казахстана их отличает только размер, а по вкусу они еще лучше, говорит Сухроб.

"Нашу продукцию закупают оптовые базы, а оттуда арбузы попадают в торговые сети. И не только Алтайского края, но и Красноярска, Новосибирска, Кемерова. Предварительно они проводят все необходимые анализы и пробы. Никогда никаких нареканий не было, потому что мы ответственно подходим к нашему делу", – говорит Сухроб Холиков.

Вкусные, сладкие, а самое главное – натуральные

О том, что земля в Рубцовском районе как будто специально создана для бахчевых культур, Олег Ан понял еще в далекие 90-е годы, когда перебрался на Алтай из Узбекистана. Вскоре сюда переехала его супруга Валентина Тюгай и их дети. Общими усилиями много лет они занимаются семейным бизнесом. И сейчас выращивают не только арбузы, но и перец, морковь, баклажаны, все виды капусты, картофель и многие другие овощи.

Из семян предпочтение отдают ранним гибридам: лето на Алтае слишком короткое и другие сорта могут просто не вызреть, объясняет Валентина Тюгай. Свои арбузы они тоже сначала выращивают рассадой в теплице. Примерно через месяц, когда она окрепнет, растения пересаживают в открытый грунт.

"Раньше мы сеяли много бахчевых культур и все росло как на дрожжах. Их мы стимулировали только с помощью органических удобрений. И собирали богатый урожай – 50-60 тонн с гектара", – вспоминает Валентина.

Она отмечает, что технология выращивания арбузов за последние годы сильно не изменилась, зато поменялся климат: днем сухо и жарко, а ночи стали очень холодными. Растения получают большой стресс, чтобы они могли его пережить, аграрии подкармливают их гуматом калия с микроэлементами, делают листовую и корневую подкормку аминокислотами, строго соблюдая все сроки и нормы. В результате вырастают вкусные, а самое главное, неопасные алтайские арбузы, которыми не страшно лакомиться. Реализуют их в крупных сетевых магазинах.