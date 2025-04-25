Amic.ru всем девочкам, девушкам и женщинам желает всегда быть красивыми и добрыми

25 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Поздравление с Днем дочери / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

День дочери отмечают в России 25 апреля. Причем поздравлять принято не только "виновниц" торжества, но и их родителей. Amic.ru собрал несколько способов поздравить с Днем дочери в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений и картинок.

Поздравления в виде картинок

Поздравления с Днем дочери / Изображения сгенерированы FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Поздравления в виде сообщений

Милая, родная доченька, поздравляю тебя с Днем дочери! Ты мой лучик света, моя гордость, мое солнышко, моя душа. Я желаю тебе, чтобы в жизни ты не знала трудностей и проблем. Пусть у тебя все сложится так, как ты задумала. Оставайся такой же красивой, уверенной в себе, влюбленной в эту жизнь. Желаю, чтобы твой внутренний огонь всегда горел очень ярко.

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Любимая моя девочка! Поздравляю тебя с праздником и хочу сказать, как сильно я тебя люблю! Ты солнце в моей жизни! Знай, что ты самая красивая, незаменимая, родная. Будь счастлива!

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Милая моя доченька! Сегодня День дочери – поздравляю тебя! Пусть твоя жизнь будет наполнена красотой, пусть друзья будут надежными, пусть все что нужно придет в свой черед! Желаю тебе, моя родная, безграничной любви в каждом моменте, чистых помыслов, интересных идей, успехов в любых начинаниях! Всегда верь в хорошее, помни о достоинстве и чести!

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Доченька моя, счастливой будь, здоровой, оставайся всегда собой, ведь ты чудесная девочка, красивая и мудрая. Люблю тебя безумно, с Днем дочери тебя!

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В день дочери пусть самые теплые слова слышатся, пусть объятья согревают, а любовь делает сильнее и счастливее. Пусть дочка каждая будет любимой и самой лучшей, не прекращает верить в себя и дарить теплые и солнечные улыбки. С праздником!

Поздравления в виде стихотворений

С Днем дочери тебя, моя родная!

Судьбе спасибо, что тебя дала.

Здоровья, мира, радости желаю.

Хочу, чтоб ты счастливою была.



Хочу, чтоб ты жила всегда в достатке,

Успешной чтоб в делах была весьма,

Чтоб жизнь твоя была конфеткой сладкой –

Такой же сладкой, как и ты сама.

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С Днем дочери, милая дочка!

Красива, умна ты, нежна...

Ты лучшая в мире, и точка!

Всю жизнь это помнить должна.



Желаю тебе позитива,

Сбываются пусть все мечты!

Хочу, чтобы самой счастливой

Везде и всегда была ты.

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Я в День дочери сердечно

Поздравляю дочек всех,

Радуйте нас вашим счастьем,

Пусть звучит ваш звонкий смех.



Нет ближе человека,

Чем дочурка дорогая,

Благ земных, благословения

Всем я девочкам желаю.

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Хочу тебе я, доченька, сказать,

Что ты всех благ земли этой достойна.

Спешу тебе упорства пожелать,

Чтоб целей достигала ты спокойно.



Желаю, чтобы всем твоим мечтам

Горел зеленый свет безумно яркий,

Чтоб мудрой ты была не по годам,

А жизнь вручала чтоб тебе подарки!

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С днем дочери сегодня поздравляю,

Тебя, моя родная, от души,

Желаю счастья, мира, процветания,

Твори добро, дела свои верши!



Пусть легкие наполнит воздух чистый,

И будет в мире тебе, доченька, тепло,

Чтоб ты была любима и любила,

Пусть будет все по жизни хорошо!

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Сообщения и стихи взяты с сайта pozdravok.com