"Я тебя уволю!" Ученика московской школы отчислили за хамство и угрозы в адрес учителя

Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом

25 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

В московской школе № 1158 произошел инцидент, завершившийся отчислением ученика. Четырнадцатилетний подросток, восьмиклассник, устроил скандал на уроке после замечания преподавателя, пишет Mash.

По информации свидетелей, во время занятия учитель с 40-летним стажем Михаил Лифиц вежливо попросил ученика (его в публикациях называют Тимофеем) убрать смартфон, использование которого на уроке запрещено школьными правилами. В ответ педагог получил поток оскорблений, нецензурной лексики и угроз в свой адрес, включая угрозы увольнения. Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом.

«Директор учебного заведения Татьяна Киркова подтвердила, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым. В связи с инцидентом было принято решение об отчислении восьмиклассника. Кроме того, информация о произошедшем будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы для проведения профилактической беседы», – отметили в канале.

Ранее сообщалось, что в учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

19:37:44 25-12-2025

За этого гадёныша производители мат капитал получали, а воспитывать не стали.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:20 25-12-2025

А за кадром, такие же подонки ржут

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:41 26-12-2025

Гость (19:39:20 25-12-2025) А за кадром, такие же подонки ржут... Стадный эффект.
Пресмыкаются и потакают альфа-самцу.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:56 26-12-2025

Гость (19:39:20 25-12-2025) А за кадром, такие же подонки ржут... Это не подонки. Это наше будущее. Какими их воспитли, такое оно и будет. Не дословно, но похоже. Ядешко.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:23 25-12-2025

Родителям штраф сотки две-что б прочувстврвалии плюс учителю соточку!

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:19:36 25-12-2025

Гость (19:56:23 25-12-2025) Родителям штраф сотки две-что б прочувстврвалии плюс учителю... Смотря что за родители могут штраф не почувствовать, а вот дворником бы в эту школу лет на 10 можно по очереди с родителями вот было бы неплохо, надолго бы школу запомнили.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Белка

20:11:52 25-12-2025

Наконец-то...

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:54:15 26-12-2025

Белка (20:11:52 25-12-2025) Наконец-то... ... в частных престижных школах за такое исключают давно. за мат, хамство и пр.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:19 26-12-2025

Гость (00:54:15 26-12-2025) в частных престижных школах за такое исключают давно. за ма... Пишут что родители сами оперативно подали заявление от отчисление из школы.
Никто не отчислял.
Типа "По собственному желанию".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:32 25-12-2025

Каковы взрослые буржуи, таковы и оборзевшие школьники, берущие с них пример: педагогам лишь "утираться" остаётся в ответ на хамство...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

21:43:54 25-12-2025

Ну, наконец-то прецедент создан! Директор молодчина! Давно пора окорот дать хамам, сколько бы им ни было лет.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:46:15 25-12-2025

И даже не полугопник какой-то сидит, а обычный леший, который решил самоутвердиться за счёт, как думал, слабохарактерного человека с казавшимся, мнимым авторитетом. С первым комментатором согласен. Если получили любого вида пособия родители, то потом и при обучении, если вырастили, или вырос сам, как не пытались - хамло, то временно лишить всех пособий и обязать вернуть старые. Грубые нарушения как таковые - сразу. Более лёгкие но тоже неприемлемые (колотит всех подряд на перемене или на уроке, огрызается с учителями и т.п.), то морозить пособия на определённый период. И только после этого срока, если педсовет подтвердит, что вёл себя хорошо, то дальше возобновить. А родители уже утморозку скажут, что из-за него лишились денег, это лучше засядет в мозгу, чем ай-я-яй пальчиком.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:45 26-12-2025

Ещё и бы написать закон, чтобы таких не принимали в другие школы после отчисления за нарушения, вот тогда я думаю прежде чем хамить они бы начинали думать о последствиях.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

06:11:19 26-12-2025

А когда будет видео с извинениями?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

09:07:04 26-12-2025

Все эти меры ерунда.Давно надо ввести телесные наказания поганцев в специальных учреждениях обученными специалистами.И вот когда подобному дитяте они заглянули бы,извините,в жопу,да так чтоб недели две после этого сесть не смог,вот тогда бы посмотрели какой смех будет у остальных.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

09:18:13 26-12-2025

Отменное быдло. Даже не рассматривая оскорбления и высказывания, на "ты" к учителю??? Уму непостижимо. Я до сих пор с теплотой вспоминаю всех учителей. А с самым любимым регулярно встречаемся (живем в одном районе), всегда остановимся, поговорим минут 30. А отец (школа на 60-е выпала в деревне), вообще рассказывал, что учитель был в таком почете... Так что бить указкой таких по голове надо. Но ведь "я ж матери" завизжат.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
123

10:30:06 26-12-2025

родителей проверьте. а то может там где-то налоги не уплачены, или взяточка проскочила?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:08 26-12-2025

отлично, как говорится - первый пошел. прецедент создан, давно пора взяться за этих деточек. я поражаюсь, как вообще еще остались учителя в школах?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:40 26-12-2025

Гость (10:36:08 26-12-2025) отлично, как говорится - первый пошел. прецедент создан, дав...
Если бы люди еще умели читать и пользоваться мозгами. Его НЕ ОТЧИСЛИЛИ, родители сами написали заявление на перевод. А отчислить из школы до 10 класса никого не имеют права

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:31 26-12-2025

Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение к учителю и обязанность учиться на недостижимом для нас уровне.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:59 26-12-2025

Гость (11:04:31 26-12-2025) Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение... Щас бы по сериалам судить об образовании) Поверьте, вы не захотите китайского образования. Оно основано на безумной зубрежке и такой же безумной конкуренции.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:26 26-12-2025

Гость (11:04:31 26-12-2025) Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение... Там конкурс в школу после какого-то минимума. Не каждого возьмут

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

14:33:33 26-12-2025

Уважение учителю, выдержка железная, не скатился до истерики, до крика, до оскорблений,до подзатыльника как было недавно с молодым преподом. А я бы сразу в зубы, чтобы через один повылетали, потом полоскали бы видео по всей стране с визгами обожратых пивом нынешних родителей, мол, святых беззащитных ангелочков обидели. И, скорее всего, тюрьма...Хорошо, что я не учитель. Современным учителям где взять на всех железные нервы? Приползут извиняться-послать. Пусть разочек сами туда сходят.

  2 Нравится
Ответить
