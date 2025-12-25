"Я тебя уволю!" Ученика московской школы отчислили за хамство и угрозы в адрес учителя
Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом
25 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В московской школе № 1158 произошел инцидент, завершившийся отчислением ученика. Четырнадцатилетний подросток, восьмиклассник, устроил скандал на уроке после замечания преподавателя, пишет Mash.
По информации свидетелей, во время занятия учитель с 40-летним стажем Михаил Лифиц вежливо попросил ученика (его в публикациях называют Тимофеем) убрать смартфон, использование которого на уроке запрещено школьными правилами. В ответ педагог получил поток оскорблений, нецензурной лексики и угроз в свой адрес, включая угрозы увольнения. Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом.
«Директор учебного заведения Татьяна Киркова подтвердила, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым. В связи с инцидентом было принято решение об отчислении восьмиклассника. Кроме того, информация о произошедшем будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы для проведения профилактической беседы», – отметили в канале.
Ранее сообщалось, что в учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить.
19:37:44 25-12-2025
За этого гадёныша производители мат капитал получали, а воспитывать не стали.
19:39:20 25-12-2025
А за кадром, такие же подонки ржут
09:55:41 26-12-2025
Гость (19:39:20 25-12-2025) А за кадром, такие же подонки ржут... Стадный эффект.
Пресмыкаются и потакают альфа-самцу.
10:21:56 26-12-2025
Гость (19:39:20 25-12-2025) А за кадром, такие же подонки ржут... Это не подонки. Это наше будущее. Какими их воспитли, такое оно и будет. Не дословно, но похоже. Ядешко.
19:56:23 25-12-2025
Родителям штраф сотки две-что б прочувстврвалии плюс учителю соточку!
23:19:36 25-12-2025
Гость (19:56:23 25-12-2025) Родителям штраф сотки две-что б прочувстврвалии плюс учителю... Смотря что за родители могут штраф не почувствовать, а вот дворником бы в эту школу лет на 10 можно по очереди с родителями вот было бы неплохо, надолго бы школу запомнили.
20:11:52 25-12-2025
Наконец-то...
00:54:15 26-12-2025
Белка (20:11:52 25-12-2025) Наконец-то... ... в частных престижных школах за такое исключают давно. за мат, хамство и пр.
09:57:19 26-12-2025
Гость (00:54:15 26-12-2025) в частных престижных школах за такое исключают давно. за ма... Пишут что родители сами оперативно подали заявление от отчисление из школы.
Никто не отчислял.
Типа "По собственному желанию".
21:18:32 25-12-2025
Каковы взрослые буржуи, таковы и оборзевшие школьники, берущие с них пример: педагогам лишь "утираться" остаётся в ответ на хамство...
21:43:54 25-12-2025
Ну, наконец-то прецедент создан! Директор молодчина! Давно пора окорот дать хамам, сколько бы им ни было лет.
23:46:15 25-12-2025
И даже не полугопник какой-то сидит, а обычный леший, который решил самоутвердиться за счёт, как думал, слабохарактерного человека с казавшимся, мнимым авторитетом. С первым комментатором согласен. Если получили любого вида пособия родители, то потом и при обучении, если вырастили, или вырос сам, как не пытались - хамло, то временно лишить всех пособий и обязать вернуть старые. Грубые нарушения как таковые - сразу. Более лёгкие но тоже неприемлемые (колотит всех подряд на перемене или на уроке, огрызается с учителями и т.п.), то морозить пособия на определённый период. И только после этого срока, если педсовет подтвердит, что вёл себя хорошо, то дальше возобновить. А родители уже утморозку скажут, что из-за него лишились денег, это лучше засядет в мозгу, чем ай-я-яй пальчиком.
00:03:45 26-12-2025
Ещё и бы написать закон, чтобы таких не принимали в другие школы после отчисления за нарушения, вот тогда я думаю прежде чем хамить они бы начинали думать о последствиях.
06:11:19 26-12-2025
А когда будет видео с извинениями?
09:07:04 26-12-2025
Все эти меры ерунда.Давно надо ввести телесные наказания поганцев в специальных учреждениях обученными специалистами.И вот когда подобному дитяте они заглянули бы,извините,в жопу,да так чтоб недели две после этого сесть не смог,вот тогда бы посмотрели какой смех будет у остальных.
09:18:13 26-12-2025
Отменное быдло. Даже не рассматривая оскорбления и высказывания, на "ты" к учителю??? Уму непостижимо. Я до сих пор с теплотой вспоминаю всех учителей. А с самым любимым регулярно встречаемся (живем в одном районе), всегда остановимся, поговорим минут 30. А отец (школа на 60-е выпала в деревне), вообще рассказывал, что учитель был в таком почете... Так что бить указкой таких по голове надо. Но ведь "я ж матери" завизжат.
10:30:06 26-12-2025
родителей проверьте. а то может там где-то налоги не уплачены, или взяточка проскочила?
10:36:08 26-12-2025
отлично, как говорится - первый пошел. прецедент создан, давно пора взяться за этих деточек. я поражаюсь, как вообще еще остались учителя в школах?
14:45:40 26-12-2025
Гость (10:36:08 26-12-2025) отлично, как говорится - первый пошел. прецедент создан, дав...
Если бы люди еще умели читать и пользоваться мозгами. Его НЕ ОТЧИСЛИЛИ, родители сами написали заявление на перевод. А отчислить из школы до 10 класса никого не имеют права
11:04:31 26-12-2025
Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение к учителю и обязанность учиться на недостижимом для нас уровне.
11:10:59 26-12-2025
Гость (11:04:31 26-12-2025) Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение... Щас бы по сериалам судить об образовании) Поверьте, вы не захотите китайского образования. Оно основано на безумной зубрежке и такой же безумной конкуренции.
14:56:26 26-12-2025
Гость (11:04:31 26-12-2025) Смотрел на неделе сериал из Китая. Там образование, почтение... Там конкурс в школу после какого-то минимума. Не каждого возьмут
14:33:33 26-12-2025
Уважение учителю, выдержка железная, не скатился до истерики, до крика, до оскорблений,до подзатыльника как было недавно с молодым преподом. А я бы сразу в зубы, чтобы через один повылетали, потом полоскали бы видео по всей стране с визгами обожратых пивом нынешних родителей, мол, святых беззащитных ангелочков обидели. И, скорее всего, тюрьма...Хорошо, что я не учитель. Современным учителям где взять на всех железные нервы? Приползут извиняться-послать. Пусть разочек сами туда сходят.