"Я тебя уволю!" Ученика московской школы отчислили за хамство и угрозы в адрес учителя

Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом

25 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

В московской школе № 1158 произошел инцидент, завершившийся отчислением ученика. Четырнадцатилетний подросток, восьмиклассник, устроил скандал на уроке после замечания преподавателя, пишет Mash.

По информации свидетелей, во время занятия учитель с 40-летним стажем Михаил Лифиц вежливо попросил ученика (его в публикациях называют Тимофеем) убрать смартфон, использование которого на уроке запрещено школьными правилами. В ответ педагог получил поток оскорблений, нецензурной лексики и угроз в свой адрес, включая угрозы увольнения. Часть одноклассников подростка отреагировали на происходящее смехом.

«Директор учебного заведения Татьяна Киркова подтвердила, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым. В связи с инцидентом было принято решение об отчислении восьмиклассника. Кроме того, информация о произошедшем будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы для проведения профилактической беседы», – отметили в канале.

Ранее сообщалось, что в учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить.