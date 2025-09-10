До +19. О погоде в Барнауле 10 сентября

В краевой столице не будет дождя

10 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 10 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +17 до+19 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 3–8 м/с.