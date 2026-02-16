Среди факторов — климатические аномалии и увеличение издержек производителей

16 февраля 2026, 17:55, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В России ожидается дефицит меда из-за неблагоприятных погодных условий и неурожая в ключевых медоносных регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на "Руспродсоюз".

«Ранние сорта меда, такие как каштановый и акациевый, были распроданы быстрее обычного. Некоторые виды цветочного меда, обычно доступные до весны, уже к новогодним праздникам стали дефицитом. Например, гречишный мед может закончиться в феврале», — говорится в сообщении.

Аналитики "Руспродсоюза" указывают на неблагоприятные погодные условия в регионах, где выращивают медоносные растения. В одних местах была засуха, в других — чрезмерные осадки, что нарушило нормальный процесс цветения. Также были зафиксированы возвратные заморозки и снижение урожайности основных медоносов.

Торговые сети отказываются корректировать отпускные цены, даже если это обосновано расчетами себестоимости. В результате производители вынуждены прекращать поставки по убыточным ценам.

«Эта ситуация создает риски дефицита меда на рынке, роста фальсифицированной продукции, особенно в сегменте недорогих товаров, а также ухода добросовестных производителей с рынка. За последний год два крупных переработчика меда уже покинули отрасль», — заключили в "Руспродсоюзе".

