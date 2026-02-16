Дефицит меда возможен в России в 2026 году
Среди факторов — климатические аномалии и увеличение издержек производителей
16 февраля 2026, 17:55, ИА Амител
В России ожидается дефицит меда из-за неблагоприятных погодных условий и неурожая в ключевых медоносных регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на "Руспродсоюз".
«Ранние сорта меда, такие как каштановый и акациевый, были распроданы быстрее обычного. Некоторые виды цветочного меда, обычно доступные до весны, уже к новогодним праздникам стали дефицитом. Например, гречишный мед может закончиться в феврале», — говорится в сообщении.
Аналитики "Руспродсоюза" указывают на неблагоприятные погодные условия в регионах, где выращивают медоносные растения. В одних местах была засуха, в других — чрезмерные осадки, что нарушило нормальный процесс цветения. Также были зафиксированы возвратные заморозки и снижение урожайности основных медоносов.
Торговые сети отказываются корректировать отпускные цены, даже если это обосновано расчетами себестоимости. В результате производители вынуждены прекращать поставки по убыточным ценам.
«Эта ситуация создает риски дефицита меда на рынке, роста фальсифицированной продукции, особенно в сегменте недорогих товаров, а также ухода добросовестных производителей с рынка. За последний год два крупных переработчика меда уже покинули отрасль», — заключили в "Руспродсоюзе".
Ранее депутат Олег Лебедев рассказал, как можно побороть фальсификат и медовый продукт отделить от меда.
18:07:00 16-02-2026
так понимаю, что арт-подготовка к тому, что мед по цене икры станет?
18:11:10 16-02-2026
да ладно! А избыток от прошлого года? Так то мед не портится и оф срок годности - 2 года.
18:38:04 16-02-2026
Бодяжный убрать и меда совсем не будет
19:51:03 16-02-2026
Что за бред. Мёда много, мёд никто не покупает. Пчеловод из Зулилово жалуется, что люди перестали есть мёд . Цена у мёда 1000 рублей за трёхлитровую банку, не менялась уже лет 15.
21:03:21 16-02-2026
Что за жизнь?! Куда не кинь, повсюду клинья. Может это делают специально, чтобы меньше было радости, а то от радостей одни инфаркты.
07:59:35 17-02-2026
Меда дефицит только в МО, в АК мед никому не нужен в рознице от 200-300 руб за литр, знакомый пчеловод зимой сдает его по 100 за кг, а то и меньше бывает, спрос никакой. Там проблемы с отсутствием натурального меда, тут проблема сбыть его