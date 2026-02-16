Совкомбанк оштрафовали на 700 тысяч рублей за навязчивые звонки и СМС жителю Барнаула
16 февраля 2026, 17:14, ИА Амител
Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО "Совкомбанк" к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Причиной стали жалобы жителя Барнаула на непрекращающиеся звонки и SMS‑сообщения с предложениями финансовых услуг — при том, что мужчина никогда не давал банку согласия на маркетинговые рассылки.
Как сообщили в пресс‑службе регионального УФАС, по итогам рассмотрения жалобы было вынесено постановление о наложении на банк штрафа в размере 700 тысяч рублей. В ходе проверки подтвердилось: гражданин не разрешал использовать свой номер телефона для рекламных целей.
В процессе разбирательства представители Совкомбанка не смогли представить доказательств того, что абонент давал надлежащее согласие на получение рекламных сообщений. Между тем часть 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе" четко устанавливает: распространение рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе через телефонную и мобильную связь) допустимо исключительно при предварительном согласии адресата.
Антимонопольный орган признал действия банка незаконными. Размер штрафа определялся на основании части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает для юридических лиц санкции в диапазоне от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
В итоге Совкомбанку предстоит выплатить в доход государства 700 тысяч рублей. На текущий момент банк уже исполнил предписание УФАС: рассылка рекламных материалов на номер заявителя прекращена.
Ранее сообщалось, что барнаулец пожаловался в УФАС на "Ренессанс кредит" из-за навязчивой рекламы. Антимонопольный орган признал, что банк нарушил закон.
17:20:35 16-02-2026
молодец
17:30:09 16-02-2026
Ещё бы их привлекли за недостоверную рекламу. Навязывают кредиты «с возвратом процентов». Спрашиваю, всех процентов? Уверяют, да, конечно. После их расчета платежей выясняется, что кредит под 80% (!!!), но 40% по завершению всех выплат вернут )))
17:31:05 16-02-2026
Теперь сам житель может подать иск на банк и отсудить у них бабки за моральный вред. Побольше бы таких граждан.
19:28:45 16-02-2026
Иванна (17:31:05 16-02-2026) Теперь сам житель может подать иск на банк и отсудить у них ... И присудят тысячу рублей
17:53:47 16-02-2026
а почему деньги государству а не пострадавшему, бес предел просто.
19:04:51 16-02-2026
Гость (17:53:47 16-02-2026) а почему деньги государству а не пострадавшему, бес предел п... Вот именно: жертвой навязчивых звонков оказался житель Барнаула, а поживилось взысканным штрафом почему-то государство, которое вряд ли поделится с пострадавшим хотя бы даже крохотной частью добычи!?
21:33:25 16-02-2026
Гость (17:53:47 16-02-2026) а почему деньги государству а не пострадавшему, бес предел п... Государству нужнее очевидно - предвыборные выплаты электорату и всё такое, сами понимаете.
22:06:30 16-02-2026
Интересно, мне тоже они же названивают в том числе по выходным... да раз по 5 подряд... Будет теперь чем их спугнуть, надоели...