На 89-м году жизни скончалась "русская Мэрилин Монро"

Первой крупной работой актрисы стала главная роль в фильме "Илзе" режиссера Роланда Калныньша

16 февраля 2026, 18:37, ИА Амител

Маргарита Жигунова / Фото: кадр из фильма "Жестокость", 1959

На 89-м году жизни скончалась актриса Московского драматического театра имени Пушкина Маргарита Жигунова. О ее смерти сообщил портал "Кино-театр.ру".

Маргарита Жигунова была бывшей супругой артиста балета Мариса Лиепа, матерью народной артистки России Илзе Лиепа и премьера балета Андриса Лиепа.

Актриса родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Интерес к сцене проявляла еще в школьные годы, участвовала в художественной самодеятельности и мечтала о театре. После окончания школы переехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1959-м. С 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, отдав этой сцене десятилетия своей жизни, а также снималась в кино.

Первой крупной работой актрисы стала главная роль в фильме "Илзе" режиссера Роланда Калныньша, снятом по роману латышской писательницы Анны Броделе "Кровью сердца". Эта картина принесла молодой актрисе известность. Съемки в Риге стали для нее судьбоносными — именно там она познакомилась с Марисом Лиепой, который впоследствии стал ее мужем.

Помимо дебюта в "Илзе", Маргарита Жигунова снималась в фильмах "Жестокость", "В одном микрорайоне", четырехсерийной ленте "Легенда о Тиле", а также в телесериалах, включая проект "Возвращение Мухтара".

Поклонники актрисы выражают соболезнования в социальных сетях, вспоминая Маргариту Жигунову и сравнение, которое сопровождало ее на протяжении карьеры, — "русская Мэрилин Монро".