Большую часть месяца небо будет затянуто тучами

03 сентября 2025, 08:55, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Осень в Алтайском крае уже вступила в свои права: дожди и прохлада, с которых начался сентябрь, теперь установятся до конца месяца. Солнечных дней будет очень мало, да и тепла от них ждать не стоит. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Тучи мы будем видеть до 19 сентября включительно. Затем наступит однодневная передышка в виде солнечного дня. После нее в регионе вновь будет пасмурно, а уже с 23 по 25 сентября жителей края порадует ясное небо. Следующие три дня будут облачными, а 29 сентября опять выглянет солнце.

Согласно этому прогнозу, ясных дней в месяце ожидается только четыре. Однако они будут самыми холодными. Температура воздуха установится на уровне +9...+11 градусов.

В целом столбики термометров в сентябре не поднимутся выше +21 градуса.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего лишь более высокой температурой воздуха в солнечные дни. Кроме того, по данным Gismeteo, их будет пять, а не четыре. Но в целом ситуация остается прежней: до конца сентября Алтайский край будут заливать дожди.