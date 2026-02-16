Сделать это собираются при помощи внедрения цифровых сервисов

16 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

"Коммуналка", ЖКУ, оплата

Правительство России разрабатывает меры по упрощению процесса получения субсидий на оплату коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Это следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Реализация инициативы будет осуществляться через внедрение цифровых сервисов. Ожидается, что нововведения помогут поддержать социально незащищенные слои населения, а также снизят административные расходы на обработку и оформление заявлений.

«За выполнение этой задачи будут отвечать Министерство строительства, Министерство труда, Министерство цифрового развития, Министерство финансов и Министерство экономического развития Российской Федерации. Отчет о проделанной работе планируется представить в правительство к сентябрю 2026 года. К февралю 2029 года должны быть подготовлены федеральный закон и соответствующие правительственные документы, если они потребуются», — пишет агентство.

Право на субсидию имеют граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный процент от семейного дохода. Этот процент варьируется в зависимости от региона: в среднем по России он составляет 22%, в Москве — 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%.



