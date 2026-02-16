Оформление субсидий на ЖКУ для льготников станет проще
Сделать это собираются при помощи внедрения цифровых сервисов
16 февраля 2026, 18:00, ИА Амител
Правительство России разрабатывает меры по упрощению процесса получения субсидий на оплату коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Это следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.
Реализация инициативы будет осуществляться через внедрение цифровых сервисов. Ожидается, что нововведения помогут поддержать социально незащищенные слои населения, а также снизят административные расходы на обработку и оформление заявлений.
«За выполнение этой задачи будут отвечать Министерство строительства, Министерство труда, Министерство цифрового развития, Министерство финансов и Министерство экономического развития Российской Федерации. Отчет о проделанной работе планируется представить в правительство к сентябрю 2026 года. К февралю 2029 года должны быть подготовлены федеральный закон и соответствующие правительственные документы, если они потребуются», — пишет агентство.
Право на субсидию имеют граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный процент от семейного дохода. Этот процент варьируется в зависимости от региона: в среднем по России он составляет 22%, в Москве — 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%.
Ранее суд обязал завод "Алтайгеомаш" вернуть 3,6 млн рублей субсидии из‑за недобора в 24 рубля.
18:15:40 16-02-2026
У семи нянек дитя без глаза. Слишком много "ответственных" - значит никого.
18:56:33 16-02-2026
Поясните мне, почему москвичам сложно оплачивать уже 10%, а нам 22? Ну кратная же разница!
19:47:24 16-02-2026
Уже два года оформляю субсидию через Госуслуги и никакие льготы не нужны.