Задержан курьер мошенников, похитивших 1,5 млн рублей у жителя Рубцовска

16 февраля 2026, 17:31, ИА Амител

Задержанный курьер / Фото: МО МВД России "Рубцовский"

В Рубцовске полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который похитил у пожилого жителя города более 1,5 млн рублей. Преступление было совершено в декабре 2025 года, сообщили в межмуниципальном отделе МВД России "Рубцовский".

В полицию обратился 72-летний рубцовчанин, рассказавший, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Собеседник заявил, что злоумышленники якобы пытаются похитить деньги пенсионера и перевести их в недружественную страну. Для "блокировки операции" мужчине посоветовали дождаться звонка от специалиста Росфинмониторинга.

Спустя короткое время пенсионеру действительно перезвонили. Лжесотрудник убедил его срочно обналичить все сбережения и передать их "доверенному лицу" ведомства. Следуя инструкциям, мужчина снял 1,650 млн рублей, упаковал деньги в полиэтиленовый пакет и передал курьеру.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность пособника мошенников. Им оказался житель Новосибирска 2007 года рождения. После задержания молодой человек признался, что нашел объявление о таком способе заработка в одном из мессенджеров. По его словам, кураторы обещали вознаграждение в размере 10% от полученной суммы.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.