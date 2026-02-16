Мессенджер в воскресенье установил месячный рекорд по блокировкам

16 февраля 2026, 17:40, ИА Амител

Блокировки / Telegram

В воскресенье Telegram ограничил доступ более чем к 200 тысячам сообществ, установив новый рекорд с конца января. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные мессенджера.

По опубликованной информации, было заблокировано 235 282 группы и канала, что стало максимальным показателем с 23 января, когда количество закрытых сообществ достигло 300 840.

«С начала февраля Telegram закрыл 1 856 069 групп и каналов, из которых 7016 были связаны с террористической деятельностью. За текущий год мессенджер заблокировал в общей сложности 7 256 305 сообществ, из них 27 282 имели отношение к терроризму», — сообщает агентство.

В Telegram подчеркивают, что с 2015 года система модерации основывается на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с использованием машинного обучения. В начале 2024 года были внедрены дополнительные инструменты на базе искусственного интеллекта.



Ранее барнаульцы рассказали, планируют ли они переходить с Telegram на Max